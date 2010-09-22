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۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

تجهیزات برقی واگنهای قطار در کشور تولید می شود

تجهیزات برقی واگنهای قطار در کشور تولید می شود

تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و شرکت حمل و نقل ریلی کشور در زمینه ساخت تجهیزات برقی واگن قطارهای حومه و بین شهری منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه به امضای محمد حسن یادگاری رئیس جهاد دانشگاهی و محمد رویانیان مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور رسید.

در این تفاهم نامه که در 8 ماده تنظیم شده است، جهاد دانشگاهی طراحی و ساخت کلیه تجهیزات برقی و مجموعه کامل سیستم رانش (Full propulsion) برای واگن های حومه و بین شهری را بر عهده گرفت.

در این تفاهم نامه همچنین تاکید شده است که شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور و جهاد دانشگاهی حداکثر مساعی خود را برای ساخت تجهیزات برقی وسایط نقلیه ریلی در ایران و بومی کردن فناوری آن به عمل آورند.   

کد مطلب 1156535

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