اسرائیل جنگ شهرکها را علیه ملت فلسطین به راه انداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، یاسر عبد ربه اظهار داشت : اسرائیل تمایلی به برقراری صلح با فلسطینی ها ندارد و این رژیم اقدامات تجاوزکارانه را جایگزین صلح کرده است.

وی با بیان اینکه کابینه کنونی رژیم اسرائیل نمی تواند شریک صلح باشد از تمام گروه های فلسطینی خواست که برای مقابله با توطئه های صهیونیستها با یکدیگر متحد باشند و از سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) حمایت کنند.

عبد ربه در ادامه گفت : توسعه شهرک ها در مناطق حساس فلسطین به ویژه در قدس شرقی صورت می گیرد و ما در مقابل جنگ شهرکها که اسرائیل آن را به ما تحمیل کرده است قرار داریم.

دبیر کمیته اجرایی ساف افزود: ما باید از تمام جهانیان بخواهیم که با سیاستهای توسعه طلبانه اسرائیل مقابله کنند.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی از دوم سپتامبر (11 شهریور) آغاز و تاکنون سه دور از این مذاکرات در واشنگتن، شرم الشیخ و قدس برگزار شده است. این مذاکرات تاکنون نتیجه ای برای فلسطینی ها در بر نداشته است و رژیم صهیونیستی در سایه مذاکرات به اقدامات تجاوزکارانه خود ادامه می دهد.