344 مسابقه ورزشی به نام شهدا در همدان برگزار شد

حسن سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه از سال 83 تا کنون 344 مسابقه ورزشی در سطح جهانی، بین المللی، آسیایی، کشوری و استانی به نام کنگره سرداران و هشت هزار شهید استان همدان برگزار شده است، افزود: در یک سال گذشته مسابقات قهرمانی کشوری دوچرخه سواری، مسابقات بین المللی فوتبال و مسابقات قهرمانی کاراته کشور با عنوان جام سرداران در همدان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در مسابقات دوچرخه سواری نیز 23 استان کشور حضور داشتند و تیم دوچرخه سواری سپاه همدان قهرمان این دوره از مسابقات شد، اظهار داشت: مسابقات فوتبال نیز با حضور تیم های لیگ برتری استان همدان و یک تیم دسته دو برزیل برگزار شد.

سلیمانی، با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری کنگره سرداران، افزود: تا زمان برگزاری کنگره، تمام مسابقات ورزشی تنها به عنوان جام سرداران برگزار می شود و عنوان قهرمانی کشوری به این مسابقات اطلاق می شود.

وی از برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی رهروان شهدا در ایام برگزاری کنگره در استان همدان خبر داد و گفت: تاریخ برگزاری همایش یک میلیون نفری پیاده روی خانوادگی، دوم مهرماه اعلام شده بود که به نهم مهر تغییر زمان داد.

دبیر کمیته تربیت بدنی کنگره شهدای همدان افزود: خانواده ها با حضور در این پیاده روی مسیر پنج کیلومتری چهارراه پژوهش به سمت میدان قائم و سپس مجتمع تفریحی عباس آباد را می پیمایند.

وی با بیان اینکه فعالیت ها و تبلیغات میدانی و محیطی در خصوص کنگره سرداران آغاز شده است، گفت: 20 هزار پوستر به همراه 500 بنر برای نصب در شهر همدان آماده شده است.