"فاصله" 107 میلیون تومان فروش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با داشتن 17 سالن در سینماهای تهران شب گذشته هشت میلیون تومان فروش کرد.

الناز شاکردوست، فرامرز قریبیان، پژمان بازغی، کتانه افشاری‌نژاد، مهری امیرحسینی، حسین حماسی، پرستو بوبانیان و نازی مهری بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم "کارناوال مرگ" حبیب الله کاسه ساز نیز با 11 سینما شب گذشته پنج میلیون تومان و در کل 71 میلیون تومان فروش کرده است.

در"کارناوال مرگ" فرامرز قریبیان، الناز شاکردوست، بهرام رادان و میرطاهر مظلومی بازی کردند. این فیلم در بیست و هشتمن جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد.