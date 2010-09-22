جشنواره ملی موسیقی مقاومت در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، احمد رجبی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مراسم افتتاحیه این جشنواره صبح روز شنبه، سوم مهر در مزار شهدای گمنام کرمانشاه برگزار و از عصر همین روز، اجراها توسط گروه های شرکت کننده آغار می شود.

وی با بیان اینکه در این جشنواره 10گروه موسیقی از سراسر کشور حضور دارند، اظهارداشت: برای نخستین بار ارکستر سمفونی 90 نفری صدا و سیمای مرکز جمهوری اسلامی، به رهبری محمد بیگلری پور در این جشنواره شرکت می کند و در روز آخر نیز با همکاری یک گروه کرمانشاهی به اجرای برنامه ویژه ای خواهند پرداخت.

وی افزود: علاوه بر این برنامه ها، ارکستر سمفونی تهران همزمان با برگزاری این جشنواره، سمفونی مقاومت را در شهرهای تهران، سمنان، گلستان و فارس برگزار می کند.

رجبی در ادامه با اشاره به اینکه در جشنواره امسال بخش مسابقه حذف شده است، گفت: تجلیل از 15 تن از فعالان عرصه موسیقی دفاع مقدس، سه شاعر، سه آهنگساز و سه خواننده از اصلی ترین بخش های دومین جشنواره ملی موسیقی مقاومت خواهد بود.

وی در ادامه، فراهم کردن بستر لازم جهت تولید آثار هنری با موضوع دفاع مقدس و شرایط رقابت سازنده توسط هنرمندان حوزه موسیقی، ایجاد تعامل و نشاط در سطح جامعه به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره دفاع مقدس، بیان نقش سازنده هنرمندان موسیقی مقاومت در خلق صحنه های حماسی و معرفی و تجلیل از پدیدآورندگان آثار موسیقیایی معنا گرا را از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

رجبی با اشاره به حضور فعال گروهای موسیقی استان کرمانشاه در این جشنواره گفت: در جشنواره امسال سه گروه موسیقی از استان کرمانشاه حضور خواهند داشت.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه تمامی اجراها در این جشنواره در ساعت 17هر روز در محل تالار انتظار برگزارمی شود، خاطر نشان کرد: مراسم اختامیه این جشنوراه نیز در همین مکان در روز ششم مهر ماه با حضور مسئولانی از وزارت فرهنگ و ارشاد و مقامات استانی برگزار می شود.

اولین جشنواره ملی موسیقی مقاومت نیز سال گذشته در کرمانشاه برگزار شد.