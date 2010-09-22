۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

15 هزار هکتار از مزارع بوشهر زیر کشت گوجه فرنگی رفت

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در سال زارعی امسال 15 هزار هکتار از مزارع این استان زیر کشت گوجه فرنگی قرار گرفته است.

محمد تقی منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از 600 هزار تن محصول گوجه فرنگی در استان بوشهر برداشت شود که نقش بسزایی در تنظیم بازار گوجه فرنگی کشور در فصل زمستان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه استان بوشهر رتبه نخست تولید گوجه فرنگی در خارج از فصل را در اختیار دارد، گفت: امسال سه میلیون قطعه نشای گوجه فرنگی به صورت سنتی و با دستگاههای تمام اتوماتیک خزانه گیری شده است که علاوه بر مصرف داخلی در استان بوشهر به دیگر استانها نیز ارسال خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه شهرستانهای کنگان و دیر بیشترین تولید کننده گوجه استان هستند، گفت: در سال گذشته بیش از 500 هزار تن گوجه فرنگی در استان بوشهر تولید شد.

کد مطلب 1156576

