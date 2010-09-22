هزار اقلام گردشگری بین دانشجویان سمنان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: میراث فرهنگی استان سمنان با اهدای بسته‌ها و اقلام فرهنگی، هنری و گردشگری به استقبال دانشجویان در آغاز سال تحصیلی جدید رفته است.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان سفیران گردشگری خوبی برای سمنان هستند، گفت: این اقلام فرهنگی با هدف معرفی هرچه بیشتر استان سمنان به دانشجویان غیربومی دانشگاه‌های این استان است.

به گفته وی، این اقلام بین دانشجویان جدیدالورود دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود، دانشگاه سمنان و دیگر دانشگاه ها توزیع شده است.

وی ادامه داد: دانشجوبان به عنوان افراد نخبه و پویای جامعه می‌توانند نقش مهمی در حفظ و حراست و معرفی میرات فرهنگی داشته باشند.

یزدانی با اشاره به اعلام آمادگی این اداره کل برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در راستای معرفی استان سمنان در دانشگاه‌های این استان گفت: همچنین 200 بسته اقلام گردشگری شامل نقشه سمنان، بروشور و کتابچه‌های معرفی جاذبه‌های گردشگری این استان نیز به شرکت‌کنندگان در رقابت‌های کشوری شطرنج ورزشکاران بیماران خاص اهدا شده است.