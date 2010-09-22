دفاع مقدس توان نظامی ایران را به دنیا اثبات کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در بین نیروهای نظامی پیش از ظهر چهارشنبه دفاع مقدس را باعث تقویت روحیه ایثار، ظلم ستیزی و آزادی خواهی دانست و تصریح کرد: این روحیه و تفکر نیز در کشورهای دیگر از جمله لبنان، فلسطین، افغانستان و عراق حاکم شده است.

وی هفته دفاع مقدس را یادآور جاویدان حماسه های رزمندگان اسلام و شهدا دانست و اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس حضور مردم در همه صحنه ها به صورت آگاهانه و فداکارانه سبب پیروزی ایران در جنگی نابرابر شد.

وی با بیان اینکه مهمترین عامل پیروزی رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس، ایمان، اراده و توکل به خدا بود، افزود: در این دوران همه نیروهای مسلح از اسلام و کیان اسلام دفاع کردند.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به بهترین نحو ممکن جامعه را به سوی سعادت هدایت می کند، گفت: امروزه روحیه دفاع و شهادت طلبی در غزه، فلسطین و لبنان و کشورهای اسلامی در حال خیزش است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی نیز گفت: هفته دفاع مقدس فرصت خوبی برای اشاعه فرهنگ ایثار، شهادت در جامعه است و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به دنیا نشان می دهد.

سردار غلامعلی ابوحمزه با تشریح جانفشانی و رشادتهای بسیجیان سلحشور در دوران دفاع مقدس از بسیجیان خواست با رفتار و اخلاق اسلامی در جامعه موجب اعتلای فرهنگ دینی شوند.

گردانهای نمونه سپاه روح الله، تیپ یک سپاه روح الله، گروه مهندسی رزمی 42 قدر، مرکز آموزش مالک اشترناجا، نیروی انتظامی، یگان ویژه، بسیج دانش آموزی و یگان زرمی موتوری از مقابل تمثال مقام معظم رهبری، امام راحل و قرآن کریم رژه رفتند.

استاندار، اعضای شورای تامین، فرماندار و فرماندهی نظامی نیز در این رژه حضور داشتند.