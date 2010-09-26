انقلابی پر جاذبه

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: انقلاب اسلامی به لحاظ گستردگی و تنوع افراد و گروههایی که از گرایشها و اقشار مختلف جامعه گرد آمده و رهبری امام خمینی(ره) را به شکلی ارادتمندانه و در یک رابطه مرید و مرادی پذیرفتند، انقلابی کم‏نظیر و پر جاذبه محسوب می‏شود.

در واقع می‏توان گفت این انقلاب، جاذبه‏های بسیاری برای توده مردم داشت. این اثر در صدد تبیین این پرجاذبگی و کاریزماست و عامل آن را در شخصیت استثنایی امام خمینی(ره)، ویژگیهای فرهنگی جامعه، بحران نظام معنایی، ویژگیهای روانی و عاطفی توده‏ها و شرایط خاص سیاسی و اجتماعی ایران در آستانه انقلاب جستجو می‏کند.

مؤلف، کتاب خود را در چهار فصل اصلی سامان داده است. در نخستین فصل مباحثی نظری چون کاریزما و جنبش کاریزمایی، تعریف مفهومی و سابقه تاریخی آن و روزمره شدن کاریزما مورد بحث قرار گرفته است.

فصل دوم، مباحث مفهومی و تعاریف را در کانون توجه خود قرار داده و موضوعاتی چون نوسازی، بحران نظام معنایی، بازتفسیر مفاهیم شیعه، ویژگیهای شخصیتی استثنایی، ویژگیهای روانی و عاطفی توده‏ها و جنبش کاریزمایی را بررسی کرده است.

فصل سوم، به موضوع زمینه‏ها و فرآیند شکل‏گیری جنبش انقلابی در ایران از شروع تا پیروزی اختصاص دارد و عظیمی دولا‏آبادی به مباحثی چون نوسازی و بحران نظام معنایی، بحران در نظام معنایی ایرانیان، نوسازی و بحران مشارکت سیاسی، تأثیرات بحران مشارکت سیاسی بر شکل‏گیری جنبش انقلابی، ویژگیهای استثنایی امام خمینی(ره) و جنبش انقلابی و ویژگیهای روانی توده‏ها و جنبش انقلابی توجه کرده است.

چهارمین و آخرین فصل نیز به جنبش انقلابی در ایران پس از پیروزی (تا رحلت امام) نظر دارد و نیروهای مؤثر بر روزمره شدن جنبش انقلابی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.