جاده بروجرد - اشترینان به جاده مرگ معروف شده است

هادی مقدسی در حاشیه بازدید از سد آبسرده در گفتگو با خبرنگار مهر از روند تصادفات در جاده بروجرد - اشترینان ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه، خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجام شده برای جلوگیری از تصادفات و رفع مشکلات فنی این جاده مبلغی بالغ بر پنج میلیارد تومان از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختصاص یافته است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر به دلیل وجود معارضین در این منطقه پروژه به کندی پیش می رود، عنوان کرد: در این راستا به فرماندار بروجرد ابلاغ شده که به عنوان رئیس شورای تامین این شهرستان مشکلات موجود بر سر راه اجرای این طرح را هر چه سریعتر رفع کند.

مقدسی ابراز امیدواری کرد که در صورت رفع مشکل مربوط به معارضین و تسریع در اجرای این پروژه جاده مرگ شهرستان بروجرد نیز تبدیل به جاده ایمنی و سلامت شود.

وی همچنین به بحث چهار خطه کردن محور بروجرد - اراک اشاره کرد و یادآور شد: از مسئولان اجرای این طرح نیز خواسته ایم که با سرعت هر چه تمامتر این طرح را دنبال کنند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی همچنین به مشکلات راه های روستایی این شهرستان اشاره کرد و گفت: برخی از روستاهای این شهرستان هنوز دارای راه آسفالته نیستند.

مقدسی ابراز امیدواری کرد با اختصاص اعتبار ویژه ای در این زمینه راههای روستایی این شهرستان استانداردسازی شوند.

این سخنان نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح می شود که محور بروجرد - اشترینان به طور مستمر شاهد تصادفات دلخراش رانندگی و تلفات ناشی از این تصادفات است.

بر اساس آخرین آمار این محور ارتباطی طی دو هفته گذشته بر اثر وقوع تصادفات رانندگی شاهد مرگ چهار نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر بوده است.