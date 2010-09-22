جاسبی آغاز سال تحصیلی دانشگاهها را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها عنوان کرد: با لطف الهی دانشگاه آزاد اسلامی به چنان درجه و مرتبهای رسیده است که هیچ فردی توانایی چشمپوشی از فعالیتها و عملکرد چشمگیر این دانشگاه را نخواهد داشت زیرا دانشگاه آزاد اسلامی بعد از 28 سال فعالیت بخشی از تاریخ ماندگار انقلاب است و روز به روز شکوفاتر می شود و به حرکت تکاملی خود ادامه می دهد.
وی در این پیام افزود: دانشگاه آزاد اسلامی با بیش از 28 سال فعالیت، اکنون دارای 20 میلیون متر مربع فضای آموزشی و رفاهی، سه میلیون و700 هزار فارغالتحصیل، یک میلیون و 600 هزار دانشجو، 33 هزار نفر پرسنل، 30 هزار عضو هیئت علمی، 400 واحد دانشگاهی و مرکز آموزشی، 10 مجتمع بیمارستانی، 114 آموزشکده، 600 مدرسه سما با حدود 60 هزار دانش آموز و 50 مرکز رشد و پارک فناوری و تحقیقاتی است و امروزه یکی از مهمترین افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی، نقش موثر و چشمگیر در عرصه فعالیتهای علمی، پژوهشی وتحقیقاتی در داخل و خارج از کشور است.
رئیس دانشگاه آزاد گفت: بر اساس برنامه چشم انداز استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگ ترین مجتمع آموزش عالی جهان، در سال 1404 در زمره معتبرترین دانشگاه های جهان قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: مرکز فناوریهای پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه انرژی های نو با هدف تبدیل ایده ها و خلاقیت ها در صنعت و کاربردی شدن علم، راه اندازی شده و این حرکت بسیار ارزشمند است. با توجه به فضای آموزشی و تحقیقاتی، امکانات و تجهیزات مدرن و ارتباطات گسترده با کانونهای علمی جهان، امید میرود دانشگاه آزاد اسلامی در تمام عرصههای علم و دانش پیشتاز باشد و افتخارات ارزندهای را نصیب میهن اسلامیمان سازد.
جاسبی در این پیام آورده است: دانشگاه آزاد اسلامی سرمایهگذاری در زمینه تولید علم، جنبش نرم افزاری و ایجاد کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره و تأسیس مرکز فناوریهای نوین در جهت رشد و توسعه رشتههای نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی،IT، ICT، روبوکاپ، جوش هستهای، تولید آب شیرین و توسعه علوم نوین را در دستور کار خود قرار داده است و در این زمینه به پیشرفتهای چشمگیری نیز نائل شده است.
وی در این پیام توسعه کتابخانههای الکترونیکی، گسترش آموزش مجازی، ایجاد مرکز مطالعات بین رشتهای، راهاندازی سیستم جامع اطلاعرسانی و گسترش فعالیتهای باشگاه پژوهشگران جوان با حدود ده هزار عضو را از دیگر اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد.
رئیس دانشگاه آزاد در این پیام آورده است: دانشگاه آزاد اسلامی همواره با وفاق، همدلی و هماندیشی عمومی برای دستیابی هرچه بیشتر به تـوسعه علمی و اعتـلای فرهنگی و رسیـدن بـه دانشگاهـی تمدن سـاز، پویا و بالنده می کوشد و تمام ظرفیتهای موجود را برای تعالی علمی و فرهنگی دانشجویان و اساتید در جهت ارتقای دستاوردهای افتخارآمیز علمی و پژوهشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بکار خواهد بست.
نظر شما