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۲ مهر ۱۳۸۹، ۹:۱۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: نفاق از تضاد بین ظاهر و باطن نشأت می‌گیرد، در واقع منافق به ظاهر پیرو حق و باایمان است اما اعمال وی حاکی از کفر است، انسانهای دورو جایگاهی نزد اطرافیان نداشته و با رفتار خود دین، دنیا و آخرتشان را از بین می‌برند.

آیه روز:

أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِینَ نَافَقُوا یَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَکُمْ وَلَا نُطِیعُ فِیکُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّکُمْ وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ .

مگر کسانى را که به نفاق برخاستند ندیدى که به برادران اهل کتاب خود که از در کفر درآمده بودند مى‏گفتند اگر اخراج شدید حتما با شما بیرون خواهیم آمد و بر علیه شما هرگز از کسى فرمان نخواهیم برد و اگر با شما جنگیدند حتما شما را یارى خواهیم کرد و خدا گواهى مى‏دهد که قطعا آنان دروغگویانند .

سوره حشر، آیه 11

حدیث امروز:

پیامبر اکرم(ص):

یُبعَثُ کُلُّ عَبدٍ على ما ماتَ عَلَیهِ، اَ لمُؤمِنُ عَلى إیمانِهِ وَالمُنافِقُ عَلى نِفاقِهِ.

هر بنده اى بر همان چیزى که در درون داشته و با آن از دنیا رفته، برانگیخته مى شود، مؤمن بر ایمانش و منافق بر نفاقش.

کنزالعمّال، ح 38954

کد مطلب 1156626

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