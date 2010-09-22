هشت هزار لاله گلگون کفن، سند افتخار همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، صدای انفجارهای متعددی که دقایقی قبل در همدان روی داد در اکثر مناطق شهر شنیده می شود و مردم سردرگم و حیران علت انفجارها را جویا می شوند.

کسی اطلاع دقیقی از ماجرا ندارد و برخی با توجه به کودتای دو ماه قبل در 18 تیرماه از احتمال کودتایی دیگر سخن می گویند که این شایعه به سرعت تکذیب می شود.

چند دقیقه بعد گزارش هایی تائید شده از حمله جنگنده های عراقی به 9 شهر ایران از جمله همدان خبر می دهند و تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، همدان، بوشهر، دزفول، تبریز و اصفهان مورد حمله دشمن قرار گرفته است.

تا غروب آفتاب 10 شهر دیگر ایران نیز هدف قرار می گیرد و اوضاع به شدت بحرانی است به نوعی که شایعات فراوان مردم را کلافه کرده است.

آیت الله خامنه ای، نماینده امام در شورای عالی دفاع ساعتی بعد از حمله عراق در پیامی رادیویی اعلام می کند که دولت دست نشانده و مزدور عراق حمله به ایران را آغاز کرده اما درس تلخی به او خواهیم داد.

به این ترتیب پس از ماه ها درگیری پراکنده جنگ عراق با ایران رسما آغاز می شود و جنگی که به گفته مقامات سیاسی و نظامی حداکثر چند روز طول خواهد کشید، کلید می خورد.

در این روز ستون زرهی و مکانیزه دلاوران تیپ سوم زرهی شهید قهرمان همدان پس از طی مسیری دو روزه به منطقه سبزاب دزفول اعزام و مهیای مصاف با دشمن متجاوز شدند.

قشرهای مختلف مردم استان همدان پیام های خود را مبنی بر آمادگی مقابله با رژیم متجاوز و بعث عراق اعلام کردند و اطلاعیه استانداری همدان درباره آمادگی مردم برای مقابله با حملات هواپیمایی دشمن منتشر شد.

پایگاه نوژه، فرودگاه همدان و رادار اسدآباد بمباران شدند

در 31 شهریور 59 پایگاه هوایی شهید نوژه، فرودگاه همدان و رادار اسدآباد از سوی دشمن بمباران و نخستین شهید بمباران در استان در همدان، کشاورز شهید محمد علی شجاعی در کشتزارهای اطراف پایگاه در حال زراعت به شهادت رسید.

خانواده های کارکنان پایگاه هوایی شهید نوژه به علت وضعیت بحرانی به همدان منتقل و مردم همدان با آغوش باز در منازل خود پذیرای آنان شدند.

در تجاوز هوایی دشمن به استان همدان سه فروند هواپیمای میگ دشمن ساقط شد و یک نفر از خلبانان آنان به اسارت در آمد.

در 31 شهریور 59 پایگاه پدافند همدان در چند نقطه مرزی زیر شدیدترین حملات زمینی و هوایی دشمن قرار گرفت و در پی این حوادث طرح خاموشی شبانه در استان همدان به اجرا درآمد و از سوی شورای تامین تردد خودروها از ساعت 22 به بعد ممنوع شد به نحوی که تردد با چراغ خاموش انجام می گرفت.

این جنگ 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و چند روز پس از آن اتفاق افتاد که صدام پیمان الجزایر را در برابر دوربین‌های تلویزیون بغداد پاره کرد.

صدام در نطقی با تأکید بر مالکیت مطلق کشورش بر اروند رود (که وی آن را شط‌العرب نامید) و ادعای تعلق جزایر ایران به «اعراب» جنگ را در زمین، هوا و دریا علیه ایران آغاز کرد.

جنگی که با آغاز آن، صدام انتظار داشت دقایقی پس از آغاز کمر ایران شکسته شود اما با رهبری هوشمندانه امام خینی(ره) و از جان گذشتگی حماسه سازان، دلاورمردان و سلحشوران گمنامی که در پرتو ایمان و تدنیر و توکل، شهره عرش و عرشیان شدند، این خیال خام نقش بر آب شد.

همدان هشت هزار شهید را تقدیم انقلاب کرده است

و اینک 70 هزار رزمنده، هشت هزار خانواده شهید، 18 هزار جانباز، یک هزار و 30 آزاده ی سرافراز در استان همدان سند پر افتخار دارالمجاهدین همدان است که بر پیشانی بلند آن ثبت شده و برگ زرینی از هشت سال دفاع از فرهنگی مقدس را صاحب نام است.

به این ترتیب جنگی که در 31 شهریور 1359 توسط همة ظالمان جهان و به دست صدام بعثی به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، بدون دستیابی آنان به اهدافشان، در تابستان 1367 ش. به پایان رسید.

در همین خصوص فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه دوران دفاع مقدس نماد دفاع، مقاومت و پایداری انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران در برابر کفر و استکبار جهانی است، گفت: این واقعه بزرگ تابلوی زیبایی از ایمان، ایثار و فداکاری ترسیم کرد که محصول آن ساختن انسان‌های بزرگی بوده که با معامله با خدا و تقدیم جان و مال الگوی ماندنی برای بشریت خلق کردند و برای همیشه الهام بخش است.

بازخوانی گنجینه هشت سال حماسه ضروری است

سردار عبدالرضا آزادی با بیان اینکه رهبر و فرمانده این حماسه ماندگار حضرت امام خمینی (ره) با مخاطب قرار دادن فطرت‌های پاک خداجوی جوانان و تربیت آن‌ها، فرهنگ ایثار و بسیجی را در ایران اسلامی نهادینه کرد که طنین نوای دلنشین آن برای همیشه کشور را بیمه و دشمنان را مأیوس ساخت، گفت: امروز این فرهنگ ایثار نیز در عرصه نبرد راهگشا و تعیین‌کننده است و به این دلیل بازخوانی گنجینه آن هشت سال حماسه و 30 سال پایداری با بهره‌گیری از هر زمان دیگری ضروری و آینده ‌ساز است.

سردار آزادی گفت: رسالت نسل جبهه و جنگ، واکاوی این گنج، پاسخ به پرسش‌های پیرامون آن و ترویج فرهنگ جهادی است و در راستای منویات، فرامین و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی یادواره‌ها و کنگره‌های شهدا با هدف پاسداشت شهیدان و زنده نگه‌داشتن یاد آنها و ترویج این فرهنگ برگزار می‌شود.

وی افزود: در سی‌امین سال بزرگداشت دفاع مقدس ضمن اجرای برنامه‌های متنوع این هفته به استقبال کنگره سرداران، امیران و فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان می‌رویم که پس از یک دهه انتظار در هفته نخست آبان ماه با عنایت خاص شهیدان برگزار می‌شود.

سردار آزادی افزود: برگزاری این کنگره فرصت مغتنمی برای بازخوانی سیره شهیدان و حماسه بزرگ آنان و معرفی ظرفیت‌های جهادی استان دارالمؤمنین و دارالمجاهدین به کشور است و بایدبا وفاق و همدلی و بهره‌گیری از همه توان استانی کنگره را در شأن شهدا برگزار کنیم چرا که شهدا بهترین هستند.

مهمترین اصل انتقال فرهنگ دفاع مقدس به جوانان است

استاندارهمدان نیز با بیان اینکه مهمترین اصل دنبال انتقال فرهنگ دفاع مقدس، ایثار و شهادت به نسل جوان جامعه است، گفت: کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان فرصتی مناسبی برای انتقال فرهنگ اصیل ایثار و شهادت به نسل سوم جامعه است.

کرم رضا پیریایی افزود: این کنگره باید به عنوان یک نقطه عزیمت و نقطه عطف بسیار مهم مورد توجه مسئولان اجرایی استان قرار گیرد.

پیریایی اظهار داشت: برگزاری این کنگره به خصوص اجلاس مختلف کنگره بهترین فرصت برای شناساندن خدمات بزرگ شهدا و جانفشانی ایثار آنها به جوانان است.

وی اضافه کرد: مرور خاطرات شهدا، بازخوانی وصیت نامه و ساختن فیلم هایی با موضوع دفاع مقدس به طور حتم در ترویج فرهنگ شهادت تاثیر گذار است.

هفته دفاع مقدس نمودار مجموعه‌ ای از برجسته ‌ترین افتخارات ملت است

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس همدان نیز گفت: هفته دفاع مقدس نمودار مجموعه‌ای از برجسته‌ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از اسلام و مرزهای کشور است.

جعفر زمردیان اظهار داشت: هفته دفاع مقدس نمودار مجموعه‌ای از برجسته‌ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای ملت اسلامی و جانفشانی دلاورانه در پای پرچم برافراشته اسلام و قرآن است.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس نشان‌دهنده اتفاق بزرگی است که در کشور ما شکل گرفت، خاطرنشان کرد: اهمیت دفاع مقدس تا آن جایی است که امام خمینی(ره) در این خصوص فرمودند "اکنون که بزرگداشت هفته جنگ تحمیلی فرا رسیده، لازم است مردم شریف ایران، عموماً و خصوصاً دولتمردان، گویندگان، نویسندگان، شاعران و هنرمندان از این قشر فداکار هر یک به سهم خود قدردانی کرده و مراحل پیروزی این جوانمردان را با گفتار و کردار خود به نمایش گذاشته و پیامدهای آن را هفته جنگ طراحی کنند ".