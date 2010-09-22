۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

اعتبارات فعلی بوکس یک پنجم نیازها را تامین می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر فدراسیون بوکس اعتبار سال جاری این فدراسیون را شش میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبارات پاسخگوی یک پنجم برنامه ها و نیازهاست.

همایون اردلان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اجرای کامل برنامه های این فدراسیون در سال جاری به بیش از 25 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم برای هر ورزشکار یک جفت دستکش بوکس تهیه شود، کلیه هزینه می خواهد.
 
وی خاطرنشان کرد: برخی تجهیزات ورزشی از خارج خریداری شد و این محموله پس از وارد شدن به استانهای کشور ارسال می شود.
 
اردلان به وضعیت بوکس در گلستان اشاره و اضافه کرد: این استان از پتانسیلهای خوبی در این رشته ورزشی برخوردار است.
 
دبیر فدراسیون بوکس کشور گفت: گلستان ورزشکاران خوبی در رشته بوکس دارد که " ارمشی" از جمله این ورزشکاران است.
 
وی اظهار داشت: همچنین این استان در میزبانی مسابقات جوانان کشور تلاشهای خوبی انجام داد و نشان از توانمندی این استان دارد.
 
حدود دو هزار و 400 ورزشکار سازمان یافته بوکس در کشور وجود دارد.
