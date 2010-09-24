افزایش آمار ترک شغلی بر مشکلات اشتغال افزوده است

رضا شریعت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: نباید اجازه دهیم که میزان ترک شغلی در کشور افزایش یابد زیرا این امر آثار نامطلوبی برای بخش اشتغال و کار به همراه خواهد آورد و مشکلات مختلفی ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که افراد به شغلی که توانایی و علاقه برای انجام آن دارند، جذب شوند زیرا این امر کمک می کند که میزان ترک شغل در کشور کاهش چشمگیری پیدا کند و این مسئله به نفع بخش اشتغال نیز هست.

اگر افراد به شغل مناسب جذب شوند، امکان ترک شغلی پایین می آید

این مسئول عنوان کرد: اگر افراد در شغلی که توانایی و استعداد آن را دارند، جذب شوند، امکان ترک شغلی بسیار پایین می آید زیرا در حالت یادشده، فرد اشتیاق بیشتری به ادامه حضور در شغل خود خواهد داشت و از انجام آن لذت بیشتری خواهد برد.

شریعت گفت: لازم است شرایطی فراهم شود تا افراد پیش از انتخاب شغل مورد نظر خود، از وجود توانایی، استعداد و علاقه برای بر عهده گرفتن آن شغل مطمئن شوند تا شغلی را انتخاب کنند که بیشترین هماهنگی را با شرایط آنها داشته باشد.

میزان تعارض شغلی در کشور کاهش یابد

وی اظهار داشت: در عین حال باید تلاش کنیم تا میزان تعارض شغلی در کشور کاهش یابد و در این زمینه همه راهکارهای لازم را اتخاذ کنیم تا بیشترین بازدهی و بهره وری در مشاغل به وجود آید و افراد کمتر گرفتار مشکلات ناشی از تعارض شغلی شوند.

شریعت اضافه کرد: نظام اطلاع رسانی بازار کار از مهمترین سیستمهای مربوط به اشتغال است که اگر به درستی فعالیتهای خود را انجام دهد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و مشکلات جدید نیز به وجود نخواهد آمد.

تولید و گردآوری اطلاعات و ساماندهی آنها

وی افزود: نظام یادشده وظایف مختلفی بر عهده دارد که تولید و گردآوری اطلاعات و ساماندهی آنها از مهمترین این بخشها هستند.

این مسئول گفت: لازم است در زمینه حل مشکلات بازار کار و اشتغالزایی، همه دستگاه های ذیربط با وزارت کار و امور اجتماعی در تعامل نزدیک باشند تا شاهد ارتقای سطح پیشرفت و بهبور امور در این زمینه باشیم.

تعامل موجب به دست آوردن موفقیتهای گسترده در امر اشتغالزایی می شود

وی یادآور شد: تحقق این همکاری آثار بسیار مطلوبی به همراه خواهد داشت و موجب می شود تا موفقیتهای گسترده ای در زمینه اشتغالزایی به دست آید که این امر در نهایت به نفع کل کشور است.

شریعت افزود: کاهش مشکلات اشتغال از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی جلوگیری می کند و شرایط مطلوبتری را از نظر اجتماعی برای شهروندان فراهم می آورد.