مشکل فرسوده بودن شبکه آب در ملارد حل نشده است

محسن بنی عامریان در گفتگو با خبرنگار مهر در ملارد افزود: یکی از مهمترین مشکلات ملارد به آب این شهرستان مربوط می شود که باید شرایطی را فراهم کنیم تا موانع موجود بر سر راه رفع این مشکل از میان برداشته شود.

این مسئول عنوان کرد: لازم است شبکه آب در ملارد در اسرع وقت ترمیم شود تا از میزان مشکلات آبفا در این منطقه بکاهیم و مشکلات جدید و احتمالی نیز در آینده گریبانگیر شهرستان ملارد نشود.

فرسوده بودن شبکه آب موجب هدر رفتن قسمتی از منابع آبی می شود

وی ادامه داد: بخشی از شبکه آب در ملارد فرسوده است که این امر موجب هدر رفتن قسمتی از منابع آبی می شود که این امر صرف نظر از مشکلاتی که برای ساکنان شهرستان ملارد به همراه دارد، از نظر اقتصادی نیز به صرفه نیست.

بنی عامریان بیان کرد: در حال حاضر سه مخزن 10هزار متر معکبی داریم درحالیکه نیاز شهرستان در این زمینه مخزن 60هزار مترمعکبی است و در صورت تامین این مخزن، بسیاری از موانع از میان برداشته خواهد شد.

میزان و ظرفیت مخازن در ملارد افزایش یابد

وی اظهار داشت: در عین حال باید شرایطی فراهم شود تا میزان و ظرفیت مخازن در ملارد افزایش یابد زیرا میزان کنونی جوابگوی نیازها نیست و باید چند برابر شود.

وی اضافه کرد: تامین اعتبارات کافی برای این امر از مهمترین مراحل کار است و اگر بودجه و منابع مالی کافی در اختیار داشته باشیم، می توانیم برنامه ریزی های خود در این زمینه را به شکل مطلوبتری عملی کنیم.

رفع مشکل آب در ملارد از مهمترین اولویتهای موجود است

فرماندار ملارد گفت: رفع مشکل آب در ملارد از مهمترین اولویتهای موجود است و از همه دستگاه های ذیربط انتظار می رود در این زمینه همکاری نزدیک و تعامل مطلوبی با فرمانداری شهرستان داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: تامین آب برای ساکنان منطقه به شکل مناسب از مهمترین امور است که تحقق آن اهمیت فراوانی دارد و در صورت رفع مشکلات در این زمینه از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات دیگر جلوگیری می شود.