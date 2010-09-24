ایرج اسکندری، نقاش و استاد دانشگاه در مورد آثار هنری دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه مقوله هنر توسط مسئولان خلی جدی گرفته نمی‌شود. برای همین احساس می‌کنم حرکتهایی نیز که الان یا در دوران دفاع مقدس برای خلق اثر یا حمایت از هنرمندان انجام می‌شد، خیلی جدی نیست.

وی در مورد آثار خود در دوران دفاع مقدس عنوان کرد: من در سال 1362 تعدادی نقاشی خیابانی در تقاطع خیابان انقلاب و قدس انجام دادم که بعدا روی آنها را زنگ زدند. درحالیکه موضوع این نقاشیها در مورد جنگ بود و اگر الان باقی مانده بودند می‌توانستند به عنوان یک سرمایه ملی محسوب شوند.

اسکندری افزود: برخی از گردشگران و خبرنگاران خارجی که به ایران می‌آمدند از این نقاشیها عکس می‌گرفتند و من آثارم را در مجلات خارجی می‌دیدم که چاپ شده‌اند ولی ما چاپ شده چنین نقاشیهایی را در ایران نداریم.