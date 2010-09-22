ابراهیم نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: هر یک از این محموله ها شامل سه کامیون وسایل و مایحتاج زندگی بود که در روزهای اخیر ارسال شد.

وی اظهار داشت: در مجموع تاکنون شش کامیون کمکهای غیرنقدی از استان برای مردم سیل زده پاکستان ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: این کمکها شامل مواد خوراکی، ماکارونی، آب معدنی، پوشاک، پتو و دیگر وسایل زندگی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان ارزش کمکهای غیرنقدی ارسال شده به پاکسان از سوی مردم گلستان را بیش از چهار میلیارد ریال اعلام کرد.

نعیمی افزود: این کمکهای غیرنقدی از این استان با کامیون به زاهدان ارسال شد و پس در اختیار سیل زدگان پاکستانی قرار می گیرد.

مردم نوعدوست گلستانی در روز همبستگی با سیل زدگان پاکستانی نیز بیش از 1.7 میلیارد ریال کمکهایی نقدی و غیرنقدی داشته اند.