به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم رژه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در جمع خبرنگاران درباره تهدید دشمنان اظهارداشت: ما دشمن و نقاط شدت و ضعف او را شناسایی کردهایم و تاکتیکها و تجهیزات متناسب برای مقابله با دشمن را داریم و بحمدلله ایران امروز قدرت برتر منطقه است.
وی افزود: اینکه بعضی از روسای جمهور آمریکا راجع به گزینه نظامی با جمهوری اسلامی صحبت کردهاند مطمئنا امروز پشیمان هستند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ادامه تصریح کرد: وجود گزینه نظامی برای برخورد با انقلاب اسلامی امروز کاربری و توانمندی لازم را ندارد ، اینها عملیات روانی است و گفتگوهای سیاسی رهبران سیاسی برای این است که دیگر رهبران دنیا مهار شوند ، چون بحمدالله از مهار جمهوری اسلامی ناامید شدهاند.
