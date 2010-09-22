۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

سرلشکر فیروزآبادی:

برای مقابله با دشمن تاکتیک‌ها و تجهیزات متناسب را در اختیار داریم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اعلام اینکه ما دشمن و نقاط شدت و ضعف او را شناسایی کرده‌ایم ، گفت: تاکتیک‌ها و تجهیزات متناسب برای مقابله با دشمن را داریم و بحمدلله ایران امروز قدرت برتر منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی  امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم رژه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در جمع خبرنگاران درباره تهدید دشمنان اظهارداشت: ما دشمن و نقاط شدت و ضعف او را شناسایی کرده‌ایم و تاکتیک‌ها و تجهیزات متناسب برای مقابله با دشمن را داریم و بحمدلله ایران امروز قدرت برتر منطقه است.

وی افزود: این‌که بعضی از روسای جمهور آمریکا راجع به گزینه‌ نظامی با جمهوری اسلامی صحبت کرده‌اند مطمئنا امروز پشیمان هستند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ادامه تصریح کرد: وجود گزینه نظامی برای برخورد با انقلاب اسلامی امروز کاربری و توانمندی لازم را ندارد ، این‌ها عملیات روانی است و گفتگوهای سیاسی رهبران سیاسی برای این است که دیگر رهبران دنیا مهار شوند ، چون بحمدالله از مهار جمهوری اسلامی ناامید شده‌اند.
