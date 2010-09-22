به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمیدرضا نعیمی ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی تئاتر در گرگان افزود: در سراسر کشور کارهای جدیدی در خصوص آموزش تئاتر شروع شده که از سال های دور شاهد آن نبودیم.

نعیمی در خصوص تئاتر گلستان اظهار داشت: جنس کوشش ها در این استان از سر عشق و علاقه به تئاتر است و جایگاه حرفه ای که فرد بتواند با کار تئاتر امرار معاش کند وجود ندارد.

ابوالحسن امامی معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت : این کارگاه آموزشی، بی سابقه ترین کارگاه آموزش جامع تئاتر در 30 سال اخیر بوده و در حال حاضر همزمان با استان گلستان در 8 استان دیگر نیز برگزار می شود.

وی افزود: این کارگاه با عنوان کلاس درس که هم آموزش دارد و هم کار عملی انجام می شود برگزار است.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را زدودن تمرکز تئاتر از تهران خواند.