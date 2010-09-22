  1. استانها
  2. ایلام
۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

209 هزار تن گندم از کشاورزان ایلامی خریداری شد

209 هزار تن گندم از کشاورزان ایلامی خریداری شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: با استقرار گروه های مختلف در سراسر استان، 209 هزار تن گندم از کشاورزان ایلامی خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمام مبلغ گندم خریداری شده مازاد بر نیاز به کشاورزان استان ایلام پرداخت شده است.

وی بیان داشت: از این میزان گندم خریداری شده، 192 تن آرد نانی و 17 هزار تن از نوع بذری بوده است.

شهبازی با اشاره به اینکه میزان گندم خریداری شده از 135 هزار هکتار زمین کشاورزی برداشت شده است، خاطرنشان کرد: تولید گندم در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.

وی عنوان کرد: از مجموع گندم تولید شده در استان ایلام حدود 90 هزار تن در داخل استان مصرف شده و مابقی به خارج از استان ارسال شده است.

استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است.

کد مطلب 1156667

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها