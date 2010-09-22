209 هزار تن گندم از کشاورزان ایلامی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمام مبلغ گندم خریداری شده مازاد بر نیاز به کشاورزان استان ایلام پرداخت شده است.

وی بیان داشت: از این میزان گندم خریداری شده، 192 تن آرد نانی و 17 هزار تن از نوع بذری بوده است.

شهبازی با اشاره به اینکه میزان گندم خریداری شده از 135 هزار هکتار زمین کشاورزی برداشت شده است، خاطرنشان کرد: تولید گندم در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.

وی عنوان کرد: از مجموع گندم تولید شده در استان ایلام حدود 90 هزار تن در داخل استان مصرف شده و مابقی به خارج از استان ارسال شده است.

استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است.