نمایشگاه های هنری در استان البرز برپا شد

مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تمامی گروهها وتشکلهای گوناگون در جمهوری اسلامی بر سر یک اصل اتفاق نظر دارند و آن دوران پر افتخار دفاع مقدس است که قطعه بی نظیر و غرور آفرین در طول تاریخ پر فراز و نشیب این کشور کهن است.

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی بیان کرد: ما وظیفه داریم این میراث گرانبها و بی نظیر را همیشه آماده بهره برداری نسلهای آینده قرار دهیم و این گوهر ارزشمند را در ویترین افتخارات این مردم شریف در مقابل دیدگان مشتاق جهانیان ، تابناک و درخشنده ارائه کنیم.

وی در ادامه افزود : ما معتقدیم هنر به ماندگاری اتفاقات و وقایع در حوزه های مختلف کمک می کند و استفاده صحیح از هنر به گسترش و ماندگاری فرهنگ جهاد و شهادت منتهی می شود و به همین منظور با برپایی سه نمایشگاه تصویری در هشت نقطه شهر کرج سعی کرده ایم از دفاع مقدس تصویری متفاوت ارائه کنیم ومردم شهید پرور استان البرز را هرچه بیشتر با حال وهوای رزمندگان دوران دفاع مقدس آشنا کنیم.



مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز بیان کرد: طی هماهنگی هایی که با دستگاههای اجرائی استان البرز بعمل آمد، مقرر شد این نمایشگاهها در تالار شهیدان نژاد فلاح، حوزه هنری، فرهنگسرای امام خمینی (ره)، ایستگاههای مترو 45 متری گلشهر، فردیس و میدان شهدا برگزار شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر علاقمندان می توانند با معاونت تبلیغات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز با تلفن 4609598-0261 تماس حاصل کنند.

نمایشگاههای فوق به طور همزمان فردا یکم مهرماه ساعت 11 با حضور مسئولان در تالار شهیدان نژاد فاح کرج افتتاح می شود