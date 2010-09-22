به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده با صدور بخش نامه ای، به منظور سهولت شرکت والدین دانش آموزان در برنامه های جشن بازگشایی مدارس و کاهش ترافیک در شهرهای آذربایجان غربی، دستور تغییر ساعت شروع به کار ادارات را برای روز اول مهر صادر کرد.

بر اساس این بخشنامه ساعت شروع بکار ادارات آموزش و پرورش، بانکها، مراکز درمانی و نظامی و انتظامی بدون تغییر است.

بیش از 559 هزار دانش آموز در آستانه بازگشایی مدارس در آذربایجان غربی خود را آماده حضور در کلاس های درس کرده اند که چهار هزار و 929 کلاس درس برای تحصیل دانش آموزان در مقاطع مختلف تجهیز و آماده شده است.

250 هزار نفر از این دانش آموزان در مقطع ابتدایی و بقیه در مقاطع راهنمایی تحصیلی و متوسطه تحصیل خواهند کرد.

همچنین آمار دانش آموزان آموزشگاه های استثنایی این استان در سال تحصیلی جدید را حدود هزار و 300 دانش آموز پسر و 700 دانش آموز دختر اعلام کرد که قرار است در 335 کلاس درس، تحصیلات خود را آغاز کنند.