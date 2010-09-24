جستجوی تفاوتهای زنان و مردان در سلولهای خاکستری مغز!

به گزارش خبرگزاری مهر، چرا زنها نمی توانند نقشه بخوانند؟ چون در مغز خود یک "جی. پی. اس" ذاتی دارند و بنابراین نیازی به خواندن نقشه پیدا نمی کنند. چرا مردان نمی توانند به طور همزمان چند عملکرد را انجام دهند؟ چون انجام همزمان چند کار نیازمند برنامه ریزی و ارائه نوعی استراتژی خاص است که مردان در آن ضعیف هستند.

از سویی دیگر، آیا به نظر شما زنان باید از این واقعیت که مغز مردان 9 درصد بزرگتر از مغز آنها است برآشفته شوند؟ و یا به خاطر اینکه حجم ماده خاکستری مغز مردان 6 برابر بیشتر از ماده خاکستری مغز زنان است از حسادت بمیرند؟ آیا تا اینجای این رقابت، دو بر یک صفر به نفع مردان است؟

شاید بتوان گفت که چالش درباره مردان و زنان یکی از خطرناکترین بازیهایی است که دانشمندان تمام دنیا از سالها قبل درگیر آن هستند. یکی از تازه ترین این چالشها کتابی با عنوان "هذیانهای جنسیتی" (Delusion Of Gender) نوشته "کوردلیا فاین" است که تاکنون مورد تحسین تحلیلگران نیوزویک، یو. اس. ای تودی، نیوساینتیست و نیویورک تایمز قرار گرفته است.

کوردلیا فاین با مقایسه تئوریهای علمی جدید، تمام نتایجی را که در دو کتاب "مغز مردان" و "مغز زنان" تالیف "لوان برایزندین" و "مردان مریخی، زنان ونوسی" اثر "جان گری" عرضه شده اند به چالش کشیده است.

این روانشناس با ارائه حداقل 5، 6 تفاوت میان زنان و مردان نشان داده است که این تفاوتها به ویژه به دلیل نقش بادامه مغز ایجاد می شوند.

بادامه در مرکز مغز واقع شده و در آن تصمیمات مربوط به انجام یک عمل اتخاذ می شود و از آنجا که این بادامه در مردان بزرگتر است جنس به اصطلاح قوی با آمادگی و خشونت بیشتری در مواجهه با حوادث غیرعادی از خود واکنش نشان می دهد.



این روانشناس در کتاب خود به این سئوال پاسخ می دهد که آیا حقیقت دارد که مردان برای مثال ماده خاکستری بیشتری دارند؟ و این محقق در پاسخ به این پرسش می نویسد: بله. این واقعیت دارد. همچنین این حقیقت دارد که زنان ماده سفید بزرگتری دارند.

ماده سفید اجازه می دهد که بخشهای مختلف مغز به هم متصل شوند و به همین دلیل انجام همزمان چند کار (multitasking) در زنان به ظهور می رسد. معجزه ای که در بسیاری از مادران به صورت فعال تری وجود دارد. به طوریکه مادران از توانایی شگفت انگیزی برای انجام چندین کار به طور همزمان برخوردارند. از غذا دادن به بچه تا آماده کردن قهوه.

اما بازی به همینجا ختم نمی شود. برگ برنده دیگری که در دست زنان است "نورونهای آینه" نام دارد که به ما اجازه می دهد دیگران را "حس" کنیم، احساسات را احیا کنیم و به زبانی ساده به طور موثری عمل کنیم. همچنین نورونهای آینه مسئول "شم و حساسیت" بسیار بالای زنانه است. احساسی که برای بسیاری از مردان یک معمای حل نشدنی است.

به هر حال، حتی کوردیلا فاین هم به وجود تفاوتهایی میان زنان و مردان اشاره می کند که بیشتر جنبه فرهنگی دارند و بنابراین، انتظارات از پیش نوشته شده ای را برای برخی رفتارهای مشخص در نظر می گیرند. برای مثال این تفاوتهای با ریشه های فرهنگی از مردان توانایی واکنشهای فیزیکی قویتر و از زنان توانایی اتخاذ تصمیمات خردمندانه را انتظار دارند.

با وجود این مولف در ادامه کتاب خود همچنان خاطرنشان می کند که هم زنان و هم مردان براساس یک الگوی مغزی رفتار می کنند که به اعتقاد "آن فائوستو- استرلینگ" از دانشگاه بروان در رود آیلند، علیرغم کشفیات گسترده اخیر، بخش اعظم این عضو مهم بدن (مغز) همچنان ناشناخته باقی مانده است.