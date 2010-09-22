رئیس حراست کل استان مرکزی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک رئیس سازمان حراست کل کشور ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: مدیران حراست امین نظام، بازوی توانمند و چشمان بینا و تیزبین مسئولان و مدیران نظام برای ایجاد فضای مطلوب و سالم و قانونمدار سازمانی هستند.

علی شمس با تاکید بر اینکه حراست در جهت تسهیل امور اداری انجام وظیفه می کنند، اظهار داشت: حراستها در ارتقاء کارآمدی، اثرگذاری و پویایی درون سازمان های دولتی نقش آفرین هستند و تلاش آنان معطوف به موفقیت بیشتر در اجرای برنامه های هر سازمان است.

وی صیانت و پیشگیری از وقوع تخلف و حفظ سرمایه انسانی را وظایف ذاتی حراست دانست و تصریح کرد: حراست ها در مقابله به متخلفین قاطع و شجاع هستند.

شمس ادامه داد: کارکنان حراست در سراسر کشور مقابل عوامل دشمنان انقلاب اسلامی در عرصه های اداری و سازمان های دولتی، به عنوان سربازان پیشتاز، هوشمند، آگاه و خردمند مقام معظم رهبری اجازه هیچ اقدامی را به فتنه گران نخواهند داد.

رئیس سازمان حراست کل کشور در بخش دیگر به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: رزمندگان اسلام در طی 8 سال دفاع مقدس حماسه های ارزشمندی آفریدند، به طوری که اقدامات دفاعی و رزمی آنان امروز جزء متون کاربردی آموزشی دانشگاه های نظامی جهان محسوب می شود.

وی اضافه کرد: رزمندگان دیروز، عزت آفرینان و سرافرازان امروز در عرصه تولید، توسعه، پیشرفت و آبادانی و اقتدار کشور هستند و از همه ی تجربیات گذشته با بهره گیری از منیات، هدایت ها و ارشادات مقام معظم رهبری برای ایران اسلامی استفاده می کنند.

شمس خاطرنشان کرد: ما در طی 31 سال گذشته ثابت کردیم که از سختی ها و مشکلات می توانیم فرصتهای طلائی برای نظام بیافرینیم که این مسیر هم اکنون با تدابیر ویژه دنبال می شود.