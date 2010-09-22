۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۱۵

مصطفایی تاکید کرد:

کاهش مشکلات آموزشی نیازمند برپایی کانون دانشجویان تحت حمایت

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد استان البرز گفت: کاهش مشکلات آموزشی نیازمند برپایی کانون دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد است و این کانون در استان البرز تشکیل شده است.

قربانعلی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: به واسطه خدمات فرهنگی کمیته امداد، تعداد قابل توجهی از دانش آموزان سال آخر متوسطه در دانشگاهها و مراکز آموزشی پذیرفته و با هدف فراهم کردن امکانات تحصیلی فرزندان خانواده های تحت حمایت به این افراد خدمات دانشجویی ارائه می شود.

وی ادامه داد: ایجاد زمینه لازم برای اشتغال فرزندان خانواده های تحت حمایت و کمک به خودکفایی خانواده و تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص از بین خانواده های محروم و تحت حمایت برای اداره امور کشور از اهم اهداف و خدمات فرهنگی کمیته امداد است.

ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان جدیدالورود و در حال تحصیل

این مسئول از ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان جدیدالورود و در حال تحصیل خبر داد و افزود: بر این اساس تلاش در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان فارغ التحصیلان و تهیه مقدمات عضویت آنان در کانون فارغ التحصیلان انجام شده است.

وی عنوان کرد: فراهم کردن امکانات ادامه تحصیل فرزندان خانواده های تحت حمایت از دیگر امور در این زمینه است که با جدیت دنبال می شود.

آمادگی 150 پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد برای جمع آوری کمکهای مردم به سیل زدگان پاکستان

معاون توسعه و مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان البرز نیز از آمادگی 150 پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد برای جمع آوری کمکهای مردم به سیل زدگان پاکستان خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

یحیی رمضانی ادامه داد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کمک به سیل زدگان پاکستان، پنج شنبه 25 شهریور ماه روز همبستگی و کمک به مردم مسلمان آسیب دیده از سیل پاکستان اعلام شد.

وی گفت: این نهاد آمادگی دارد تا با استقرار پایگاههای امداد کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم خیر و نیکوکار این استان را به مردم سیل زده پاکستان برساند.

جمع آوری 600 میلیون ریال کمکهای نقدی

این مسئول اظهار داشت: بر این اساس تاکنون توسط کمیته امداد استان البرز بیش از 30 میلیارد ریال کمک غیرنقدی و بیش از 600 میلیون ریال کمکهای نقدی توسط خیرین و نیکوکاران به همت امدادگران این نهاد جمع آوری شده است.

وی خاطرنشان کرد: کمکهای جمع آوری شده اعم از نقدی و غیر نقدی از طریق مراجع ذیصلاح مانند جمعیت هلال احمر در اختیار مردم آسیب دیده پاکستان قرار خواهد گرفت.

