نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، نشست توسعه هزاره سازمان ملل متحد و تنشهای داخلی در لبنان بیشتر مورد توجه رسانه های جهان عرب بوده است.

روزنامه فرامنطقه ای الحیات در ستون کاریکاتور روز خود به تنشهای سیاسی در عراق توجه داشته که موجبات سوء استفاده گروههای تروریستی را از خلاء به وجود آمده فراهم کرده است.

روزنامه الدستور با اشاره به اظهارات اخیر "آویگدور لیبرمن" وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی، وی را به خوکی تشبیه کرده است که لباس نظامیان را بر تن کرده و در سرش افکار فاشیستی و نازیستی وجود دارد.

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به افزایش آمار تلفات ناتو در افغانستان توجه کرده است که سال 2010 را به خونین ترین سال پس از اشغال برای نیروهای بیگانه تبدیل کرده است. طراح کاریکاتور کلمه NATO را به اسکلت های پوسیده انسان تشبیه کرده است که سرباز آمریکایی را به نگرانی واداشته است.

روزنامه الوطن عمان با اشاره به از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین به نتایج فاجعه بار آن اشاره داشته است که در آن طرف فلسطینی پله پله در سراشیبی سقوط در دام طرح های فریبکارانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

روزنامه النهار در بخش کاریکاتور خود صحنه سیاسی لبنان را همانند صفحه شطرنجی دانسته است که مهره های آن مقاماتی هستند که دارای تریبون هستند.

روزنامه البیان امارات در بخش کاریکاتور روز خود به میتینگ های پرجنجال سیاسی در لبنان تمرکز کرده است که همچون دینامیتی با قدرت تخریب بالا هر لحظه امکان انفجار دارد.

روزنامه المستقبل نیز با به تصویر کشیدن درختهای نخل در عراق و درخت ارز در لبنان در کنار یکدیگر، تنشهای موجود در صحنه سیاسی لبنان را وام گرفته از عراق دانسته است.

روزنامه الشرق الاوسط امروز به نشست توسعه هزاره سازمان ملل متحد درباره مسئله فقر توجه داشته و چالشهای موجود را بسیار بزرگتر از آن دانسته که در نشستهای این چنینی حل شود.

روزنامه الریاض نیز با اشاره به نشست توسعه هزاره در نیویورک بحران مالی را به عنوان چالش اصلی در برابر اقتصاد جهانی در برهه کنونی معرفی کرده است.