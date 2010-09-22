به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محسن عابدینی پور پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم جشن شکوفه‌ها ویژه دانش آموزان اول ابتدایی که در مدرسه معراج محمدی واقع در خیابان امامزاده ابراهیم قم برگزار شد با اشاره به این که در برنامه مدارس نباید تنها آموزش صرف کتاب‌های درسی مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: در کنار برنامه درسی در مدارس باید دانش آموزان با آموزش‌های عملیاتی نیز آشنا شوند و این امر باید در راستای نیازهای روز کشور صورت گیرد.



شهردار قم با بیان اینکه کسب اخلاق و فضیلت باید سرلوحه برنامه آموزشی در مراکز علمی شهر قم باشد، افزود: ما در شهری زندگی می‌کنیم که مرکز صدور علم و فضیلت و اخلاق است و باید همراه با کسب علم و دانش، فضیلت‌های اخلاقی را نیز فرا بگیریم و به سمتی برویم که از لحظه لحظه عمر خود در راه کسب آموزش و علم استفاده نمائیم و مسئولین کشور نیز باید توجهی ویژه به آینده سازان کشور داشته باشند و زمینه دسترسی به امکانات رفاهی و کسب دانش جوانان را فراهم نمایند.



وی در ادامه ضمن تبریک فرارسیدن آغاز سال تحصیلی جدید و اولین روز ورود دانش آموزان اول ابتدایی به مدرسه بیان داشت: امروز سطح علمی و زندگی افراد جامعه نسبت به گذشته ارتقای زیادی یافته است و در ادامه این روند باید سعی کنیم با کسب دانش و علم بیشتر راه ترقی و توسعه کشور را مهیا نمائیم که خوشبختانه در سال‌های اخیر جوانان ایرانی درسطح کشور و جهان گام‌های مؤثری درجهت پیشرفت علم برداشته‌اند و هر روز جلوه جوانان ایرانی در جهان نمایان‌تر می‌شود.



عابدینی‌پور وی با توجه به تقارن ایام بازگشایی مدارس با هفته گرامیداشت دفاع مقدس تصریح کرد: آرامش، آسایش و امنیتی که امروز در سایه آن به فراگیری علم و دانش می‌پردازیم مدیون خون جوانان ایرانی و جانفشانی‌های ایثارگران در جبهه‌های جنگ می‌باشد و با وجود این همبستگی و تعامل به آن چنان درجات علمی نائل آمده که همگان را حیرت زده کرده‌ایم.



شهردار قم با اشاره به اینکه ملت ایران دارای پشتوانه علمی‌، فرهنگی و تاریخی بسیار غنی می‌باشد افزود‌: با داشتن این چنین فرهنگی نباید هیچگونه کاستی در مسائل علمی داشته باشیم و با سرعت دادن به کارها باید عقب ماندگی‌ها را جبران و به پیشرفت و توسعه روزافزون دست یابیم.

