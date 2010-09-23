شورای عالی انقلاب فرهنگی فرارسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی بیانیه ای اعلام کرد: امسال ملت شریف ایران درحالی به استقبال هفته دفاع مقدس و گرامیداشت مقاومت دلیرانه فرزندان خود علیه جهان متجاوز استکبار می‌روند که از آغاز این حماسه سه دهه گذشته و هم‌اکنون در ابتدای چهارمین دهه آغاز دفاع مقدس هستیم.

مقاومت ملت رشید ایران در مقابل جهان استکبار همانگونه که قافله‌سالار این حماسه فرمودند باعث صدور فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به اقطار عالم شده است و امروز هر کجا از این کره خاکی از آمریکای جنوبی تا خاور دور هر آزاده‌ای قصد مبارزه و پنجه در پنجه افکندن با کفر و ظلم داشته باشد الگوی خود را در این دفاع مظلومانه و در عین حال سرافرازانه در ایران اسلامی می‌جوید.

به ‌فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی حماسه دفاع مقدس به‌عنوان یک گنج بی‌پایان و سرشار از گوهرهای ناب و گرانبهای فرهنگ اصیل اسلامی و شیعی است گوهرهای نابی چون ایثار و دگرخواهی، فداکاری، شجاعت در راه دفاع از آرمان‌های مقدس، نمونه‌های بارزی از مرواریدهای درخشان این گنجینه ذخار هستند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در این بیانیه آورده است: امروز زمان آن رسیده که این گوهرهای گرانبها را در قالب‌های فرهنگی و هنری چون سینما و ... به نسلی عرضه شود که هم‌اکنون به‌عنوان نسل سوم انقلاب از یکسو هدف تهاجم و شبیخون فرهنگی و از سوی دیگر تشنه آب زلال و گوارای برآمده از چشمه جوشان فرهنگ ایثار و شهادت است و تجربه ثابت کرده است که هرگاه این مفاهیم والا در قالب‌های مناسب عرضه شود، مورد اقبال و توجه قرار خواهند گرفت، که این تجربه بار سنگینی بر دوش تمامی فعالان عرصه فرهنگ و هنر متعهد در تولید و عرضه آثار دلپذیر و جذاب برگرفته از این معدن پرگوهر ایثار و شهادت می‌گذارد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن گرامیداشت سالگرد دفاع مقدس و عرض ادب به ساحت مقدس تمامی شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و پیشوای بزرگ این حماسه یعنی حضرت امام خمینی (ره) کلیه فعالان عرصه فرهنگ و هنر را به آغاز یک حرکت مقدس در ابتدای چهارمین دهه شروع دفاع مقدس به توجه بیشتر و بازخوانی آرمان‌های شهدا در راستای بسط و گسترش این ارزش‌ها فرا می‌خواند.