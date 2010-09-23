  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

شورای عالی انقلاب فرهنگی فرارسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت

شورای عالی انقلاب فرهنگی فرارسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه ای فرارسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی بیانیه ای اعلام کرد: امسال ملت شریف ایران درحالی به استقبال هفته دفاع مقدس و گرامیداشت مقاومت دلیرانه فرزندان خود علیه جهان متجاوز استکبار می‌روند که از آغاز این حماسه سه دهه گذشته و هم‌اکنون در ابتدای چهارمین دهه آغاز دفاع مقدس هستیم.

مقاومت ملت رشید ایران در مقابل جهان استکبار همانگونه که قافله‌سالار این حماسه فرمودند باعث صدور فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به اقطار عالم شده است و امروز هر کجا از این کره خاکی از آمریکای جنوبی تا خاور دور هر آزاده‌ای قصد مبارزه و پنجه در پنجه افکندن با کفر و ظلم داشته باشد الگوی خود را در این دفاع مظلومانه و در عین حال سرافرازانه در ایران اسلامی می‌جوید.

به ‌فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی حماسه دفاع مقدس به‌عنوان یک گنج بی‌پایان و سرشار از گوهرهای ناب و گرانبهای فرهنگ اصیل اسلامی و شیعی است گوهرهای نابی چون ایثار و دگرخواهی، فداکاری، شجاعت در راه دفاع از آرمان‌های مقدس، نمونه‌های بارزی از مرواریدهای درخشان این گنجینه ذخار هستند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در این بیانیه آورده است: امروز زمان آن رسیده که این گوهرهای گرانبها را در قالب‌های فرهنگی و هنری چون سینما و ... به نسلی عرضه شود که هم‌اکنون به‌عنوان نسل سوم انقلاب از یکسو هدف تهاجم و شبیخون فرهنگی و از سوی دیگر تشنه آب زلال و گوارای برآمده از چشمه جوشان فرهنگ ایثار و شهادت است و تجربه ثابت کرده است که هرگاه این مفاهیم والا در قالب‌های مناسب عرضه شود، مورد اقبال و توجه قرار خواهند گرفت، که این تجربه بار سنگینی بر دوش تمامی فعالان عرصه فرهنگ و هنر متعهد در تولید و عرضه آثار دلپذیر و جذاب برگرفته از این معدن پرگوهر ایثار و شهادت می‌گذارد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن گرامیداشت سالگرد دفاع مقدس و عرض ادب به ساحت مقدس تمامی شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و پیشوای بزرگ این حماسه یعنی حضرت امام خمینی (ره) کلیه فعالان عرصه فرهنگ و هنر را به آغاز یک حرکت مقدس در ابتدای چهارمین دهه شروع دفاع مقدس به توجه بیشتر و بازخوانی آرمان‌های شهدا در راستای بسط و گسترش این ارزش‌ها فرا می‌خواند.

کد مطلب 1156708

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها