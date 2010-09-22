سرنوشت صدام در انتظار دشمنان حال و آینده ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور هزاران نفر از جوانان و جهادگران بسیج سازندگی،«عشق و ایمان» و«بصیرت و همت» را عوامل اصلی حرکت عظیم ملت ایران و «روح و جوهره» بسیج سازندگی خواندند و تأکید کردند: هر جامعه ای از چنین سرمایه ذی قیمتی برخوردار باشد بدون تردید به برترین قله های عزت و عظمت دست خواهد یافت و این جایگاه پرافتخار، سرنوشت قطعی ملت عزیز ایران است.

حضرت آیت الله خامنه ای دراین دیدار که صبح امروز انجام شد، نیروی جوانی و «شور و امید وایمان» جوانان بسیج سازندگی را، مایه آبروی ایران و تاریخ دانستند و خطاب به صدها هزار جوان فعال بسیج سازندگی در سراسر کشور افزودند: عزیزان من! این جور جوانی کردن و اینگونه دوران عزیز و گرانبهای جوانی را در راه خدمت به اسلام و انقلاب و مردم صرف کردن، هر انسان آگاهی را در مقابل شما به غبطه و تحسین وا می دارد.

رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به گرفتار بودن جوانان کشورهای غربی در «دام افسردگی، ناامیدی، توهم و بی هدفی» افزودند: جوانان مؤمن، ارزشمند، فعال و متعهدی که نعمت و توان خدمت گذاری را از خداوند هدیه گرفته اند، باید روحیه پرشور و جهت گیری صحیح خود را قدر بدانند و مسئولان و مدیران کشور نیز این گنجینه لایزال و این حرکت عظیم را قدرشناسی کنند.

ایشان، حرکت خودجوش جوانان دانشجو و دانش آموز را در خدمت رسانی به محرومان، مبدأ صدور فرمان امام خمینی (رض) درتشکیل جهاد سازندگی برشمردند و خاطرنشان کردند: این حرکت خودجوش ده سال پیش نیز تکرار و مایه صدور پیام تشکیل بسیج سازندگی در سال 79 شد واین حقیقیت را نمایان کرد که اینگونه کارهای مردمی، می تواند و باید الهام بخش اقدام مسئولان کشور باشد.

رهبر انقلاب اسلامی، چهار عامل «عشق، ایمان، بصیرت و همت» را جوهره بسیج سازندگی دانستند و افزودند: این عوامل حرکت آفرین و تعالی بخش را انقلاب و امام بزرگوار به ملت قدرشناس ایران هدیه داده اند و استمرار این عوامل در 3 دهه اخیر، باعث استحکام، فراگیری و ثمرات نو به نو و پرطراوت شجره طیبه انقلاب اسلامی شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای، پایبندی عاشقانه به امام خمینی، ایمان قوی، احساسات پرشور و بصیرت عمیق جوانان کشور را نمود روشن تداوم پرنشاط انقلاب خواندند و با اشاره به ادعای برخی درباره کهنه شدن و تمام شدن انقلاب و فراموش شدن امام افزودند: این افراد که از اول هم لزوماً دشمن انقلاب نبودند، در واقع در مقابل جاذبه های اهداف حقیر مادی و شخصی کم آوردند و اسیر وسوسه ریاست و قدرت شدند و این بلای سنگین، آنان را از درون تهی و تمام کرد لذا فکر می کنند که انقلاب هم تمام شده است اما این ادعا، فقط یک خیال و توهم است.

رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه خاطرنشان کردند: ملت، بدون اعتنا به ریزشهایی که ممکن است در آینده هم تکرار شود به حرکت پر رویش و پرنشاط خود ادامه داده و خواهد داد.

ایشان، خدمت رسانی مادی و معنوی به میلیونها نفر در سراسر کشور را از برکات بسیج سازندگی خواندند و افزودند: حضور الگوساز جوانان مؤمن و متشرع در مناطق روستایی و محروم، مظهر مجسم آیه قرآن و دعوت عملی مردم به اسلام و انقلاب است.

حضرت آیت الله خامنه ای، فعالیت در بسیج سازندگی را همچنین زمینه ساز شکوفایی استعدادهای جوانان، تجربه آموزی آنان، لمس واقعیات زندگی، شکسته شدن حصارهای طبقاتی و ایجاد شعف و بهجت خدمت رسانی در روح و جان جوانان دانستند و افزودند: جوانان بسیج سازندگی، سفیران «کار و تلاش وخدمت و مجاهدت» در مناطق مختلف کشور هستند و این فواید بزرگ، اثبات می کند که جریان عظیم بسیج سازندگی را باید حفظ و تقویت کرد.

ایشان با اشاره به آغازسال تحصیلی جوانان را به خوب درس خواندن وتلاش وفعالیت برای رسیدن به قله های علمی فراخواندند و افزودند: پیوستن به حرکت زیبای خدمت رسانی به مردم در فرصتهای فراغت از تحصیل تکمیل کننده این حرکت خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی، در بخش دیگری از سخنانشان، ملت بزرگ و بزرگوار ایران را در حال عبور از پیچ خطرناک تاریخ دانستند و خاطرنشان کردند: در سی سال گذشته، بسیاری از نقاط خطرخیز این دوران سرنوشت ساز را پشت سر گذاشته ایم اما عبور از این نقطه حساس تاریخی هنوز کامل نشده و ملت و مسئولان با حواسی جمع و با تدبیر و تعقل و انسجام، به حرکت خود ادامه می دهند.

ایشان، ملت ایران را پرچمدار رهایی و سعادت امت اسلامی برشمردند وبا اشاره به صف بندی سی ساله جبهه مستبدان و زیاده خواهان جهانی در مقابل مردم ایران خاطرنشان کردند: دشمنان وانمود می کنند که هدفشان ایران است اما در واقع اسلام و قرآن را هدف گرفته اند چرا که درک کرده اند موتور محرک پیشرفت، پایداری و عزت ملت ایران، دین مبین اسلام و معنویت و قرآن است.

حضرت آیت الله خامنه ای، «همت، بصیرت و توانایی» ملت ایران را در مقایسه با آغاز انقلاب، به مراتب بیشتر دانستند و تأکید کردند: ملت ایران، به عنوان خط شکن مقابله ی امت اسلامی با سلطه گران جهانی، بدون هیچگونه تزلزل و عقب نشینی، شتاب و اقتدار حرکت خود را افزایش داده و با همان ضرب دست و نیروی انقلاب به پیش می رود.

ایشان با یادآوری حضور تعیین کننده جوانان در عرصه های مختلف علم و فناوری نظیر انرژی هسته ای، سلولهای بنیادین و فناوری نانو افزودند: جوانانی که «پیروزی انقلاب» و امام خمینی (ره) و دفاع مقدس را ندیده اند اکنون در کنار دیگر قشرها در همه عرصه ها حضوری پیشتاز دارند و علاوه بر فعالیت در میدانهای سازندگی، با خلق حماسه عظیم نهم دی، 22 بهمن و حضور در انتخابات، عرصه سیاسی را نیز به میدان تجلی بصیرت و همت و نشاط تبدیل کرده اند.

رهبر انقلاب اسلامی این واقعیات را نشان دهنده ناکامی دشمن در کمرنگ کردن روحیه انقلابی و به فراموشی سپرده شدن یاد امام دانستند و افزودند: آنانی که درابتدای انقلاب اسلامی، ازنابودی 3 روزه، یک هفته ای و حداکثر 2 ماهه انقلاب مردم ایران، سخن می گفتند این روزها دیگر از این حرفهای گزاف به زبان نمی آورند و این نشان دهنده ضعف آنان و قوت ملت ایران است.

حضرت آیت الله خامنه ای که سی و یکم شهریور یعنی در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی با هزاران جوان بسیج سازندگی سخن می گفتند، با اشاره به حمایت همه جانبه تسلیحاتی – مالی – سیاسی و تبلیغاتی قدرتهای جهانی از صدام در طول 8 سال جنگ با ایران افزودند: صدامی که زورگویان جهانی برای مقابله با «امام و انقلاب و ملت» ایران، به پیش انداخته بودند با ذلت و نکبت، مرد، اما انقلاب اسلامی و ملت امام خمینی قوی تر از هر زمان، زنده اند و این یک تجربه قابل تکرار است.

رهبر انقلاب اسلامی، سرنوشت صدام را در انتظار دشمنان حال و آینده ایران اسلامی دانستند و تأکید کردند: حرکت ملت ایران بدون شک و تردید با منکوب شدن دشمنان ملت، روز به روز زنده تر و پویاتر می شود و به قله های عالی پیشرفت و افتخار دست خواهد یافت.

در ابتدای این دیدار فرمانده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به حضور بسیار گسترده جوانان در طرح اردوهای جهادی گفت: در ده سال گذشته، میلیونها نفر از ساکنان مناطق محروم در مناطق روستایی مستقیماً از خدمات عمرانی، بهداشتی، رفاهی و تربیتی اردوهای بسیج سازندگی بهره برده اند و این نوع سازندگی مردم می تواند به عنوان نظریه جدیدی در الگوهای توسعه مطرح شود.

سردار نقدی با اشاره به جهش بسیج سازندگی در دولت نهم و دهم و حمایت رئیس جمهور و استانداران گفت: با کار داوطلبانه و بی مزد و منت بسیجیان و حمایت مضاعف دولت می توان در طول برنامه پنجم، بسیاری از اهداف سازندگی از جمله ریشه کن کردن بی سوادی و برخی بیماریها، جنگل بانی، آبخیزداری و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای محقق کرد.

دراین دیدار همچنین احمدی ازفعالان اردوهای جهادی ضمن قرائت دل نوشته ای از شور و صفای جوانان حاضر دراین اردوها گفت: پرچم پر عزت جهاد و سازندگی با همت جوانان مومن در هر گوشه ای از این کشور برافراشته خواهد ماند.