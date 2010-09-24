محسنیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایشنامه برداشتی آزاد از "رومئو و ژولیت" است، مدتی پیش برای اجرای عمومی در تئاتر شهر برای نگارش نمایشنامهای با ندا هنگامی گفتگوهایی داشتیم، ایده اصلی این نمایشنامه متعلق به هنگامی است و من آن را با نگاه به "رومئو و ژولیت" شکسپیر نوشتم.
وی ادامه داد: این شاید به نوعی ادامه داستان "رومئو و ژولیت" باشد که با نگاهی متفاوت به این داستان نوشته شده، بخشهایی که در داستان اصلی وجود ندارد در این نمایشنامه خلق شده است. تا به حال چهار شخصیت رومئو، ژولیت، لارنس و شخصیتی بدون کلام که تصویرسازی را به عهده دارد طراحی شدهاند. یکی از ویژگیهای این نمایش تلفیق تصویرسازی بدون کلام و سه صحنهای است که در نمایش میآید.
مشهود محسنیان تا به حال نمایشنامههای "کلکسیونر"، "تونل"، "پیله"، "بیدار شده"، "هویت" را نوشته است، "کلکسیونر" جایزه نمایشنامهنویسی بخش دانشجویی جشنواره فجر را گرفته و "تونل" در جشنواره بینالمللی لورای آلمان جایزه نخست نمایشنامهنویسی را گرفت.
علی سرابی به تازگی بر اساس نمایشنامه "هویت" تله تئاتری به همین نام کارگردانی کرد، "پیله" و "بیدار شده" در قبرس اجرا شدهاند.
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