به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش شعر این دوره از جایزه دو گروه، داوری آثار رسیده را بر عهده دارند؛ گروه اول مجموعه‌ شعرهای انفرادی را داوری می‌کنند و گروهی دیگر از هیئت داوران به بررسی اشعار گردآوری شده که در سالهای 1387و 1388 منتشر شده‌اند، می‌پردازند.

در دوره گذشته از این جایزه و در بخش مجموعه شعرهای انفرادی، کتابهای "سرفه ‌خونین تفنگی در باد" سروده‌ مرتضی حیدری‌‌آل‌‌کثیر و "قطاری از جمهوری شهریور" سروده‌ اسماعیل محمدپور مشترکاً دوم شدند و با تقدیر هیئت داوران از کتاب "وطنم ابراهیم" سروده‌ محمدرضا سهرابی‌نژاد، مجموعه‌ شعر "پابرهنه تا ماه" سروده‌ رضا کاظمی حائز رتبه‌ سوم شد. در این بخش هیچ اثری حائز رتبه‌ نخست نشد.

در بخش "اشعار گردآوری شده" نیز در دوازدهمین دوره جایزه دوسالانه کتاب دفاع مقدس "ئی‌باغه سرخه گولان" اثر اسماعیل محمدپور حائز رتبه‌ نخست شد و از کتابهای "در صلالت باران" اثر رحیم زریان و "یوسف‌نامه" کاری از علی رستمی مشترکاً تقدیر شد.

در این دوره 835 عنوان کتاب به دبیرخانه جایزه ارسال شده است که با میانگین 410 عنوان کتاب برای هر سال نسبت به دوره پیشین، از لحاظ کمی افزایش یافته است.

سیزدهمین دوره جایزه دوسالانه کتاب دفاع مقدس، همزمان با برگزاری برنامه‌های هجدهمین دوره از هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

