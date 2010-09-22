عملیات حفاری بزرگترین تونل شهری ایران در شیراز پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر در شیراز، رضا خیراندیش بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: پس از گذشت حدود دو ماه از پایان حفاری ضلع جنوبی کوهسار مهدی امروز عملیات حفاری یک هزار و 100 متر ضلع شمالی این تونل به پایان رسید که با انجام این عملیات، کل حفاری تونل کوهسار مهدی پایان یافت.

وی ادامه داد: در حال حاضر پیشرفت کلی این پروژه بیش از 38 درصد است که با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد ریال تا پایان سال 90 قابل بهربرداری خواهد بود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز با بیان اینکه این تونل با هزینه بسیار کمتری از تونل توحید تهران ساخته خواهد شد، افزود: با توجه به میزان زیاد عملیات حفاری و خاکبرداری در این تونل، هزینه آن حدود یک سوم تونلهای شهری کشور خواهد بود.

خیراندیش تصریح کرد: تاکنون حدود 150 میلیارد ریال در این تونل هزینه شده که به همین میزان نیز در ادامه عملیات اجرایی هزینه خواهد شد و نزدیک به 300 میلیارد ریال نیز بابت تعدیل پرداخت می شود.

وی در خصوص تاثیرگذاری این پروژه بر روند حمل و نقل شهر گفت: با اتمام عملیات و بهره برداری از این پروژه، مشکلات سالهای آینده شهر شیراز در خصوص حمل و نقل پوشش داده خواهد شد چراکه این مسیر به حالت کمربند از بلوار جمهوری آغاز و با گذشتن از بلوار چمران، انجیره و اتصال به بزرگراه وحدت تا میدان معلم ادامه خواهد داشت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رسانه ها به موضوع بافت قدیمی شیراز اهمیت دادند، تاکید کرد: زلزله یکی از مواردی است که شهر شیراز باید در مقابل آن ایستادگی کند چراکه برخی از نقاط شهر از جمله معالی آباد و فرهنگ شهر بر روی گسل قرار دارند و باید به ساخت و ساز در این مناطق توجه ویژه شود.