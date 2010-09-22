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۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

خیراندیش خبر داد:

عملیات حفاری بزرگترین تونل شهری ایران در شیراز پایان یافت

عملیات حفاری بزرگترین تونل شهری ایران در شیراز پایان یافت

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز گفت: آخرین فاز از عملیات حفاری تونل کوهسار مهدی به عنوان بزرگترین تونل شهری کشور به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر در شیراز، رضا خیراندیش بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: پس از گذشت حدود دو ماه از پایان حفاری ضلع جنوبی کوهسار مهدی امروز عملیات حفاری یک هزار و 100 متر ضلع شمالی این تونل به پایان رسید که با انجام این عملیات، کل حفاری تونل کوهسار مهدی پایان یافت.

وی ادامه داد: در حال حاضر پیشرفت کلی این پروژه بیش از 38 درصد است که با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد ریال تا پایان سال 90 قابل بهربرداری خواهد بود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز با بیان اینکه این تونل با هزینه بسیار کمتری از تونل توحید تهران ساخته خواهد شد، افزود: با توجه به میزان زیاد عملیات حفاری و خاکبرداری در این تونل، هزینه آن حدود یک سوم  تونلهای شهری کشور خواهد بود.

خیراندیش تصریح کرد: تاکنون حدود 150 میلیارد ریال در این تونل هزینه شده که به همین میزان نیز در ادامه عملیات اجرایی هزینه خواهد شد و نزدیک به 300 میلیارد ریال نیز بابت تعدیل پرداخت می شود.

وی در خصوص تاثیرگذاری این پروژه بر روند حمل و نقل شهر گفت: با اتمام عملیات و بهره برداری از این پروژه، مشکلات  سالهای آینده شهر شیراز در خصوص حمل و نقل پوشش داده خواهد شد چراکه این مسیر به حالت کمربند از بلوار جمهوری آغاز و با گذشتن از بلوار چمران، انجیره و اتصال به بزرگراه وحدت تا میدان معلم ادامه خواهد داشت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رسانه ها به موضوع بافت قدیمی شیراز اهمیت دادند، تاکید کرد: زلزله یکی از مواردی است که شهر شیراز باید در مقابل آن ایستادگی کند چراکه برخی از نقاط شهر از جمله معالی آباد و فرهنگ شهر بر روی گسل قرار دارند و باید به ساخت و ساز در این مناطق توجه ویژه شود.

کد مطلب 1156784

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