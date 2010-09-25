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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

علم‌الهدی پس از استعفا:

آینده پردیس سینمایی ملت روشن است

آینده پردیس سینمایی ملت روشن است

مدیر مستعفی پردیس سینمایی ملت با اشاره به رشد مخاطبان این سینما در شش ماهه اول سال 89 تاکید کرد چشم انداز این پردیس در آینده روشن است.

امیرحسین علم‌الهدی به خبرنگار مهر گفت: پردیس ملت در ماههای گذشته مخاطبان بالایی داشت و طبق آمار نسبت به پارسال 20 درصد رشد مخاطب داشتیم و خوشبختانه برنامه‌های این سینما مورد توجه مخاطبان قرار گرفته بود، با توجه به شرایط سینمای ایران و بحران مخاطب این روند قابل قبول است و چشم‌انداز این سینما در آینده هم روشن است.

وی ادامه داد: هر مدیری حق دارد آرا و افکار خود را طراحی و برنامه‌ریزی کند، در شرایط فعلی ترجیح می‌دهم از سمت خود در پردیس سینمایی ملت استعفا دهم، 25 سال است در سینما فعالیت می‌کنم و در آینده هم در این حوزه کار خواهم کرد.

با استعفای امیرحسین علم الهدی از مدیریت پردیس سینمایی ملت هنوز موافقت نشده است.

کد مطلب 1156813

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