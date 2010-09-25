آینده پردیس سینمایی ملت روشن است

امیرحسین علمالهدی به خبرنگار مهر گفت: پردیس ملت در ماههای گذشته مخاطبان بالایی داشت و طبق آمار نسبت به پارسال 20 درصد رشد مخاطب داشتیم و خوشبختانه برنامههای این سینما مورد توجه مخاطبان قرار گرفته بود، با توجه به شرایط سینمای ایران و بحران مخاطب این روند قابل قبول است و چشمانداز این سینما در آینده هم روشن است.
وی ادامه داد: هر مدیری حق دارد آرا و افکار خود را طراحی و برنامهریزی کند، در شرایط فعلی ترجیح میدهم از سمت خود در پردیس سینمایی ملت استعفا دهم، 25 سال است در سینما فعالیت میکنم و در آینده هم در این حوزه کار خواهم کرد.
با استعفای امیرحسین علم الهدی از مدیریت پردیس سینمایی ملت هنوز موافقت نشده است.
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