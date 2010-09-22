گروه ویژه پیگیری و بازرسی به یاسوج اعزام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت ضمن ابراز تاسف از تکرار حادثه دلخراش ایراد جراحت بر پرستاران خدوم مراکز درمانی، دکتر سادات و دکتر خلیفه گری از مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، دکتر چراغی، مدیرکل دفتر پرستاری و مشاور وزیر بهداشت و مهدی ذهبی، معاون دفتر پرستاری را به عنوان گروه ویژه بازرسی و پیگیری این حادثه تعیین کرد.

بر پایه این گزارش قرار است شورای تامین استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور گروه ویژه بازرسی وزرات بهداشت در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج تشکیل شده و نسبت به اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای عدم تکرار چنین حوادثی تصمیم گیری کند.

این دومین حادثه در طول یک ماه گذشته برای پرسنل درمانی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج بوده است.

چند هفته پیش نیز پرستار دیگری در همین بیمارستان از سوی همراهان بیمار با پنجه بوکس فلزی مورد حمله قرار گرفت و یک چشم خود را از دست داد.