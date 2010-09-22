۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۸

هوای امروز تهران سالم است

بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران بر میزان غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از آلاینده ازن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده و اکنون هوا در شرایط سالم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوای تهران اعلام کرد امروز چهارشنبه میانگین غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ایستگاه شهر ری به لحاظ آلاینده منوکسید کربن در سایر ایستگاهها در حد مجاز و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی همچنین حاکی از آسمانی صاف گاهی وزش باد است. به این ترتیب پیش بینی می شود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.

 همچنین توصیه شده در مناطق با آلودگی بالا تمامی بیماران قلبی - تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.

