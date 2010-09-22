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۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۴۳

روز پنجشنبه؛

پیکر یکی از سرداران دفاع مقدس در کرمانشاه تشییع می شود

پیکر یکی از سرداران دفاع مقدس در کرمانشاه تشییع می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: پیکر مرحوم محمدعلی دریابار از سرداران و یادگاران هشت سال دفاع مقدس و صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه دریابار، روز پنج شنبه در باغ فردوس کرمانشاه تشییع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مرحوم سردار دریابار، از فرماندهان دفاع مقدس، مسئولیت های متعددی از جمله فرمانده یگان ضد زره 203 صف سپاه در عملیات مرصاد، فرماندهی پادگان شهید ثابت‌خواه گیلانغرب، فرماندهی پادگان امام حسن مجتبی(ع) کرمانشاه، فرماندهی پادگان امامت و پادگان آموزشی اصفهان را بر عهده داشت.

وی که به همراه خانواده اش عازم سنندج بود، صبح روز دوشنبه در مسیر کرمانشاه به سنندج در نزدیکی سه راه دهگلان براثر برخورد با یک دستگاه تریلر دچار سانحه شد و به همراه دخترش در دم جان سپرد.

پسر سردار دریابار هم اکنون در کما به سر می‌برد و همسر و دامادش نیز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بیستون تحت درمان هستند.

مراسم ترحیم آن مرحوم فردا پنج شنبه از ساعت 15 تا 17 در مسجد آیت الله بروجردی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

دفتر خبرگزاری مهر در کرمانشاه، درگذشت این سردار پر افتخار دفاع مقدس و همکار رسانه ای را به خانواده داغدارش تسلیت می گوید.

کد مطلب 1156842

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