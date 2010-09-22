"حبابها در آب می میرند" در لرستان به روی صحنه می رود

شیرزاد نعمتی نیا در اولین روز از هفته دفاع مقدس در تشریح برنامه های حوزه هنری در ایام این هفته در سخنانی به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: برگزاری دومین همایش بزرگ " هنر، ایثار و شهادت" یکی از مهمترین برنامه های حوزه هنری لرستان در دومین روز از هفته دفاع مقدس است.

وی اظهار داشت: این همایش شامل بخشهای مختلفی مانند شعرخوانی، خاطره گویی توسط رزمندگان دوران دفاع مقدس، اجرای موسیقی حماسی توسط هنرمندان استانهای کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری، پخش کلیپ از دوران دفاع مقدس و تجلیل از هنرمندان عرصه دفاع مقدس است.

رئیس حوزه هنری استان لرستان یادآور شد: همچنین در طول هفته گروههای موسیقی استانهای یاد شده در سالن سینما استقلال خرم آباد به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

نعمتی نیا همچنین اجرای نمایش "حبابها در آب می میرند" با موضوع دفاع مقدس را از دیگر برنامه های این هفته برشمرد و بیان کرد: این نمایش به نویسندگی و کارگردانی امین ابراهیمی از هنرمندان حوزه هنری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: نمایش "حبابها در آب می میرند" در سه شهرستان خرم آباد، بروجرد و الیگودرز همزمان با هفته دفاع مقدس اجرا می شود.

رئیس حوزه هنری استان لرستان برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب با موضوع دفاع مقدس و دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران لرستانی را از دیگر برنامه های در دستور کار در هفته دفاع مقدس برشمرد.