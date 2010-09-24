علاقه ای به کارگردانی ندارم/ برخی بازیگران به فکر بازاریابی هستند

* خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: آقای مطیع شما در صحبت‌تان به بازیگران فرمایشی اشاره کردید. فکر می‌کنید چرا این اتفاق افتاده است؟

- محمد مطیع : سئوال من هم همین است. چرا باید این اتفاق بیفتد. هنوز نتوانستم پاسخ این سئوال را پیدا کنم. متاسفانه این مشکل وجود دارد.

*علاقمند نیستید کارگردانی هم تجربه کنید؟

- نه، مطلقاً. من یکبار این حرفه را تجربه کردم. اوائل انقلاب یک سریال 24 قسمتی برای گروه کودک با شرایط آن دوره ساختم اما با این شرایط دوست ندارم کارگردانی کنم.

*یعنی اگر شرایط بر وفق مراد باشد کارگردانی هم تجربه می‌کنید؟

- من معتقدم یک جا همه جا، همه جا هیچ جا. کار من بازیگری است اگر خیلی همت کنم کار خودم را خوب انجام می‌دهم. اگر هر کسی کار خودش به نحو مطلوبی انجام دهد این به هم ریختگی ایجاد نمی‌شود. متاسفانه این ایراد عمده ماست چرا وقتی من بازیگر خوبی هستم اصرار دارم کارگردانی هم تجربه کنم. چنین روشی باعث می‌شود جای یک نفر دیگر تنگ شود و یک آدم بیکار شود. بهتر است هر فردی حرفه خود را خیلی خوب دنبال کند تا موفقیت بیشتری کسب کند.

*در دوره‌ای که سوئد بودید فیلمهای سینمای ایران را که در جشنواره‌های مختلف خارجی موفقیتهایی را کسب کردند دنبال می‌کردید؟

- نه، انگیزه‌ای برای دنبال کردن فیلمهای سینمای ایران نداشتم.

*یعنی برایتان جذابیت نداشت؟

چرا وقتی من بازیگر خوبی هستم اصرار دارم کارگردانی راهم تجربه کنم

ـ نه، من آنجا حتی یک فیلم هم ندیدم، حتی یکی از دوستان به من گلایه کرد که این همه فیلم بازی کرده و اینکه چرا او را نمی‌شناسم و من هم گفتم که اصلاً فیلمی ندیدم.

*شما بعد از بازگشت به ایران در سریالهای تاریخی "عمارت فرنگی"، "سال‌های مشروطه" و این روزها هم در "تبریز مه آلود" بازی می‌کنید. آیا به بازی در ژانر تاریخی علاقممند هستید؟

- نمی‌دانم، چرا همه این سئوال را از من می‌پرسند، در حالی که خیلی از بازیگران بیشتر از من در سریالهای تاریخی بازی کردند؟

*منظورم این نبود که بازی در سریالهای تاریخی خوب نیست. اتفاقاً این مسئله را به عنوان یک ویژگی در کارنامه شما گفتم. می‌خواهم بدانم این مسئله تصادفی بوده یا اینکه علاقمند به بازی در سریال‌های تاریخی هستید؟

- نمی‌توانم بگویم نقشهای تاریخی را دوست ندارم، چرا اتفاقاً دوست می‌دارم، اما اینکه مرتب در کارهای تاریخی بازی کنم دوست ندارم. من در مجموعه‌های تاریخی"عمارت فرنگی"، "سالهای مشروطه‌" و "امیرکبیر" بازی کردم. این روزها هم سر کار تاریخی "تبریز مه آلود" هستم. البته نمی‌توان گفت سریال "افسانه سلطان و شبان" تاریخی است، چرا که افسانه بود. برای خودم هم جالب است که همه می‌گویند من علاقمند به بازی در سریالهای تاریخی هستم. البته این مسئله محبت دوستان را می‌رساند و من هم اعتراضی ندارم. دلیل اینکه بعد از بازگشت بیشتر در سریالهای تاریخی ورزی بازی می‌کنم به خاطر ارادت خاصی است که به او دارم. ورزی بعد از این همه سال تنها کسی بود که پایمردی کرد تا من در اثرش بازی کنم و من این کار او را ارج می‌نهم.

*ورزی وقتی بازی در سریال "عمارت فرنگی" را به شما پیشنهاد داد مشغول کارگردانی سریال "پدرخوانده" بود. برایتان سخت نبود ریسک کنید و با یک کارگردان جوان کار کنید؟

- نه، من اصلا محمدرضا ورزی را نمی‌شناختم. من حرمت می‌کنم به کسی که به من بها داده است. وقتی ورزی با صراحت به سراغ من آمد و گفت علاقمند به کار با من است. همین برای من مهم بود. به یاد دارم وقتی "پدر خوانده" را می‌ساخت یکروز سر صحنه این مجموعه به کاخ سعدآباد رفتم. بعد از اینکه مورد استقبال گروه این سریال قرار گرفتم ورزی از من خواست داخل کاخ برویم. او در آنجا دیالوگ‌های من را در سریال "امیر کبیر" و "افسانه سلطان و شبان" گفت، حتی اشاره به بازی‌هایم کرد که من حتی به یاد نداشتم. واقعاً کارهای او برایم ارزشمند بود. به نظر شما معیار ارزش چیست؟ همین مسائل ارزشمند است.

در آن روز وقتی از کاخ در آمدیم او دست من را گرفت و به همه بازیگران و عوامل فنی که جمع بودند بلند گفت آقایان و خانم‌ها شما آقای مطیع را می‌شناسید؟ دوست دارید که او برگردد و باز هم بازی کند؟ همه آنها با صدای بلند پاسخ مثبت دادند. اینها برای من ارزشمند است. ورزی به جای حرف زدن عمل کرد. این در حالی است که برخی دوستان می‌خواهند سایه من را با تیر بزنند. شاید باورتان نشود بعد از بازگشت به ایران و وقتی در چند کار بازی کردم یک روز یک پیرزنی در خیابان من را دید و اظهار اردات کرد که در این سال‌ها کجا بودم.

متاسفانه شنیدم برخی پشت سر من گفتند که برای جمع کردن ریال به ایران آمدم. من نیازی به جمع کردن ریال ندارم! برای ورزی احترام زیادی قائل هستم و مثل پسرم دوستش دارم.

*در سریال "تبریز مه آلود" چه نقشی را بازی می‌کنید؟

- در این سریال نقش قائم مقام فراهانی را بازی می‌کنم. البته می‌خواستم برگردم سوئد ، چون بیمار هستم و باید چکاب شوم.

*بعد از تمام شدن بازی در این سریال قصد دارید از ایران بروید؟

- هنوز نمی‌دانم.

من کمتر می‌بینم بازیگری برای ایفای نقش‌اش تحقیق کند .برخی بازیگران تا لحظه آخر مشغول بازاریابی و تجارت هستند، حتی قبل از رفتن جلو دوربین یکبار فیلمنامه را نمی‌خوانند

*معمولاً بازیگران وقتی در مجموعه‌های تاریخی نقشی را دارند فکر می‌کنند باید لحن خیلی خاصی داشته باشند، اما شما در نقش‌های تاریخی که ایفا کردید معمولاً در نقش غرق شدید و سعی نمی‌کنید بازی غلو آمیزی داشته باشید. آیا این مسئله نشات گرفته از مطالعه شما برای کارهای تاریخی است؟

- قطعاً مطالعه بی‌تاثیر نیست. وقتی من کاراکتری را دوست داشته باشم سعی می‌کنم شخصیت به وجود من برود. ممکن است فیزیک من باشد، اما درون من باید همان کاراکتر باشد. تا جایی که می‌توانم برای در آوردن بهتر نقش تحقیق می‌کنم. عکس‌ها را نگاه می‌کنم. وقتی قرار بود نقش میرزا آقا خان نوری را در "امیر کبیر" بازی کنم بعد از مطالعه متوجه شدم آنها اولین خانواده‌ای بودند که با قاشق و چنگال غذا می‌خوردند. بنابراین این خانواده چهار قدم جلوتر از بقیه بودند. افراد خوش لباسی بودند. بعد به این مسئله فکر می‌کنم این آدم در نشست و برخاست به گونه‌ای دیگر است و در نهایت سعی می‌کنم شخصیت را به نحو مطلوبی در بیاورم.

قلمبه و سلمبه حرف زدن فقط حوصله تماشاگر را سر می‌برد. باید سعی کرد در کارهای تاریخی نقش را به گونه‌ای در آورد که مردم با آن مانوس بوده و برایشان قابل لمس باشد. مثلاً آن کاسبی که الان به جون بچه‌اش برای پارچه قسم می‌خورد که گران نمی‌دهد همین آدم در گذشته هم بوده، اما کمی متفاوت تر به لحاظ ادب. باید در بازیگری این مسائل را رعایت کرد. البته نمی‌دانم من چقدر موفق بودم.

*بعد از بازگشت در چند پروژه بازی کردید. به نظرتان بازیگران چقدر سعی می‌کنند قبل از رفتن جلو دوربین درباره نقش مطالعه کنند؟

- پاسخ دادن به این سئوال سخت است. من کمتر می‌بینم بازیگری برای ایفای نقش‌اش تحقیق کند. برخی بازیگران تا لحظه آخر مشغول بازاریابی و تجارت هستند، حتی قبل از رفتن جلو دوربین یکبار فیلمنامه را نمی‌خوانند. شاید باورتان نشود اما سر صحنه‌ای بودم که بازیگر نقش مقابلم از من دیالوگ‌اش را می‌پرسید که آخرین کلمه‌ای که باید بگویم چیست و او بعد باید چه بگوید. چون در تلویزیون و سینما پلان به پلان ضبط می‌شود بازیگران با مشکلی بر نمی‌خورند، اما همین بازیگران وقتی روی صحنه بروند مشکل می‌یابند بعد به آنها می‌گویم که نمی‌توانند دیالوگ آخرشان را فقط با کلمه آخری که من می‌گویم تنظیم کنند، چرا که حتماً به مشکل بر می‌خورند.

*شما در فیلم سینمایی "تردید" هم بازی کردید. آیا واروژ کریم مسیحی را می‌شناختید؟

- من و واروژ دوست چهل و اندی سال همدیگر هستیم. به غیر از دوستی به کارهای او خیلی علاقه دارم، چرا که کارش را بلد است. در فیلم "سلندر" او همراه داریوش فرهنگ و پرویز پورحسینی بازی کردم. متن این کار برای بهرام بیضایی بود. واقعاً کار خوبی شده بود. من به او ایمان دارم، حتی اگر بگوید از جلو دوربین‌اش هم رد شوم این کار را انجام می‌دهم.

*شنیده‌ام برای بازی در سریال "شهر دقیانوس" که البته تصویربرداری بخشی از کار مانده خیلی اذیت شدید؟

ـ بله، گلایه دارم هم به لحاظ به هم ریختگی قصه که در طول کار پیش آمد و هم به لحاظ مالی. در این مجموعه نقش پرفسوری را بازی کردم که در طول قصه با یک دکتر ماجراهایی دارند که یکی از آنها قصد داشت یک دفینه را حفظ کند و دیگری نه. جالب است که این ماجرا خط اصلی قصه بود، اما بعد تغییرات زیادی کرد که ما هم زیاد سر از آن در نیاوردیم. جالب اینجا است که بعد در فرودگاه یک پلانی از من گرفتند و اینکه من سکته می‌کنم و ... متاسفانه دیدن چنین مشکلاتی است که من گفتم شرایط تولید تلویزیون، سینما و تئاتر نامناسب است.

*بین سینما، تلویزیون و تئاتر ترجیح می‌دهید در کدام یک از این سه حوزه بیشتر فعالیت کنید؟

- بستگی به متن، کارگردان و کاراکتری که قرار است بازی کنم، دارد فرقی نمی‌کند چه مدیوم باشد مهم این سه مسئله است که به آن اشاره کردم.

*بعد از بازگشت از بازی در چه پروژه‌ای لذت بردید؟ و فکر می‌کنید به دلتان نشسته است؟

- معتقدم بازیگر باید بتواند با نقش کشتی بگیرد و مثل یک ماهی شنا کند و بالا و پایین برود. یک بعدی بودن بازیگری را دوست ندارم. در مجموع نقش اردشیر ریپورتر را در "عمارت فرنگی" خیلی دوست داشتم، چرا که توانستم با بیانم و بازی آنچه را که می‌خواهم از این نقش ارائه دهم. در این مجموعه بیننده از ابتدا چهره واقعی ریپورتر را نمی‌دید و به مرور با لایه‌های پیچیده شخصیتی او آشنا می‌شد و برای بیننده تعلیق داشت. البته بازی در فیلم سینمایی "تردید" را هم خیلی دوست دارم، اما اردشیر ریپورتر چیز دیگری برایم بود.

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گفتگو از: فاطمه عودباشی