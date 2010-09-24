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۲ مهر ۱۳۸۹، ۹:۵۵

آیت اللهی به مهر خبر داد:

قول سعیدلو برای کمک به سه باشگاه فوتبال شیراز

قول سعیدلو برای کمک به سه باشگاه فوتبال شیراز

رئیس هیئت فوتبال شیراز از مساعدت ویژه رئیس سازمان تربیت بدنی به سه تیم لیگ دسته اولی شیراز برای احیای دوباره فوتبال شیراز و بازگشت این استان به لیگ برتر خبر داد.

هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در جلسه ای که پیرامون فوتبال استان شیراز و مشکلات مالی باشگاه های ریشه دار و سازنده این استان با آقای سعیدلو داشتم، ایشان قول مساعد دادند حمایت های ویژه ای را از سه باشگاه برق، مقاومت سپاسی و پیام مخابرات شیراز انجام دهند تا زمینه حضور یکی از این سه تیم در فصل آینده لیگ برتر فراهم شود.

آیت اللهی افزود: خلاء حضور تیم های شیرازی درلیگ برترکاملا محسوس است و تلاش داریم تا با کمک مسئولان استان شرایطی را فراهم کنیم تا حداقل این استان در لیگ برتریک نماینده داشته باشد.

وی تصریح کرد: استان فارس بازیکنان بزرگی را به فوتبال کشورمعرفی کرده است و احیای دوباره فوتبال این استان می تواند کمک به رشد فوتبال ملی خواهد بود.

کد مطلب 1156868

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