قول سعیدلو برای کمک به سه باشگاه فوتبال شیراز

هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در جلسه ای که پیرامون فوتبال استان شیراز و مشکلات مالی باشگاه های ریشه دار و سازنده این استان با آقای سعیدلو داشتم، ایشان قول مساعد دادند حمایت های ویژه ای را از سه باشگاه برق، مقاومت سپاسی و پیام مخابرات شیراز انجام دهند تا زمینه حضور یکی از این سه تیم در فصل آینده لیگ برتر فراهم شود.

آیت اللهی افزود: خلاء حضور تیم های شیرازی درلیگ برترکاملا محسوس است و تلاش داریم تا با کمک مسئولان استان شرایطی را فراهم کنیم تا حداقل این استان در لیگ برتریک نماینده داشته باشد.

وی تصریح کرد: استان فارس بازیکنان بزرگی را به فوتبال کشورمعرفی کرده است و احیای دوباره فوتبال این استان می تواند کمک به رشد فوتبال ملی خواهد بود.