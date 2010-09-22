شاعران جوان در هفتمین سفر به دیدار شاعر عاشقانه ها می آیند

محمدرضا عبدالملکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: 30 نفر از شاعران جوان عضودفتر شعر جوان روز پنج شنبه بعد از ورود به شهر زنجان بر مزار این شاعر بزرگ و ارزشمند کشور حاضر خواهند شد.

وی ادامه داد: گروه 30 نفره شاعران دفتر شعر جوان که تلفیقی از شاعران پیشکسوت است برنامه های ویژه با شاعران استان زنجان خواهد داشت که برگزاری شب شعر نیز یکی از این برنامه ها است.

عبدالمکیان با بیان ایکه دفتر شعر جوان تاکنون برنامه های متعدد در خصوص برگزاری برنامه های ویژه برای گرامیداشت سالروز تولد و سالمرگ شاعران معاصر کشور در مناطق مختلف داشته است افزود: دفتر شعر جوان کشور برنامه های متعدد در نقاط مختلف برای شاعران بزرگ معاصر کشور همچون سهراب سپهری، نیما برگزار کرده است.

مدیرعامل دفتر شعر جوان در ادامه با اشاره به فعالیت 21 ساله این انجمن افزود: در حال حاضر 20 نفر از شاعران جوان استان زنجان عضور این دفتر هستند.

حسین منزوی در مهر سال ۱۳۲۵ متولد شد. شعرهای او بیشتر در زمینهٔ غزل‌سرایی است اما شعر سپید هم می‌سرود. او در سال ۱۳۸۳ بر اثر آمبولی ریوی و سرطان در تهران درگذشت و در کنار مزار پدرش در زنجان به خاک سپرده شد

حسین منزوی در طی چندین دهه فعالیت ادبی "حنجره زخمی غزل"، "صفرخان"، "با عشق در حوالی فاجعه"، "ترمه و تغزل"، "به همین سادگی"، "با عشق تاب می آورم" (مجموعه شعرهای نیمایی)، "از شوکران و شکر"، "با سیاوش از آتش"، "از کهربا و کافور"، "از خاموشی و فراموشی"، "این ترک پارسی گوی" (بررسی شعر شهریار) و حیدر بابا (ترجمه منظومه حیدر بابای شهریار) را منتشر کرد.



با عشق در حوالی فاجعه( مجموعه غزلهای سروده‌ شده از سال ۱۳۶۷ تا 1372) به همین سادگی (مجموعه شعرهای سپید حنجرهٔ زخمی تغزل)، دفتری از شعرهای آزاد و غزل‌های سروده شده از ۱۳۴۵ تا 1349، شوکران و شکر ( مجموعه غزلی سروده‌شده از سال ۱۳۴۹ تا 1367)، با عشق تاب می‌آورم ( شامل اشعار سپید و آزاد سروده‌ شده از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۷۲با سیاوش از آتش)، ازترمه و تغزل ( گزیده اشعار، ۱۳۷۶)، از کهربا و کافور، از خاموشی‌ها و فراموشی، این ترک پارسی‌گوی (بررسی شعر شهریار، حیدر بابا- ترجمه نیمایی از منظومه «حیدر بابایه سلام» سروده "شهریار " و این کاغذین جامه ( مجموعه برگزیده اشعار کلاسیک).

