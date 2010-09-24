تیم ملی والیبال باید از مرحله مقدماتی مسابقات جهانی صعود کند

سرمربی پیشین تیم‎های ملی و جوانان کشورمان در گفتگوبا خبرنگار مهر به تغییر قوانین این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی جهان مبنی بر افزایش تعداد تیم‌های صعود کرده از مرحله مقدماتی به 3 تیم از هر گروه اشاره کرد و آن را به سود ایران خواند.

وی گفت: با این شرایط حتی با یک برد هم می‎توان به دور دوم مسابقات راه یافت. خصوصا اینکه تیم ملی ایران در بهترین گروه ممکن قرار گرفته و به راحتی می‎تواند شرایط برد و صعود را برای خود فراهم کند.

کارخانه با اشاره به حریفان تیم ملی کشورمان در مرحله مقدماتی ادامه داد: والیبال مصر و ژاپن تا حد زیادی نزدیک به ایران است. در حالت طبیعی به اندازه خود آنها شانس پیروزی داریم. ایتالیا هم درست است که نماینده اروپا و میزبان مسابقات است اما با همیشه متفاوت است چون دچار افت شده است.

مربی والیبال کشورمان یادآور شد: این در حالی است که تیم ملی کشورمان از شرایط خوبی برخوردار است. این تیم به واسطه قهرمانی در رقابت‎های AVC کاپ آسیا روحیه خوبی دارد. پیش از سفر به ایتالیا هم تدارک کافی برای این تیم از سوی فدراسیون دیده شد. ملی‎پوشان با حمایت کامل آماده مسابقات جهانی شدند.

وی به برنامه دیدارهای تیم ملی در مسابقات جهانی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دیدار با ایتالیا در روز آخر مرحله مقدماتی برگزار می‌شود که تکلیف ما تا حد زیادی مشخص شده است. بازیکنان ملی‌پوش باید در روز اول که هنوز تیم‌ها نسبت به هم شناخت زیادی ندارند مصر راشکست دهد تا فراهم شدن شرایط صودش به روزها و دیدارهای دیگر نکشد.

کارخانه تاکید کرد: همه چیز برای پیروزی و صعود تیم ملی والیبال در مسابقات جهانی مهیا است پس باید این امرصورت گیرد. خصوصا اینکه این مسابقات فرصت خوبی است تا والیبال خود را بهتر به دنیا بشناسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال 2010 قهرمانی جهان از روز شنبه باحضور 24 تیم در ایتالیا آغاز خواهد شد. ایران در روزنخست این مسابقات به مصاف مصر می‎رود.

سرمربی پیشین تیم های ملی و جوانان ایران در پایان گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: فقط اینکه بازیکنان تیم ملی والیبال باید یک " تیم" واقعی باشند. همانگونه که دردیدار نهایی رقابت های AVC کاپ ظاهر شدند. یعنی هماهنگ و بدون نوسان.