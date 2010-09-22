چین میزبان همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری زمان برگزاری این همایش را روزهای 11 و 12 آبان ماه اعلام کرد و گفت: حوزه های مورد بحث در همایش سرمایه گذاری در بخشهای انرژی (نفت و گاز)، منابع معدنی، صنایع و تولیدات همراه با تکنولوژی پیشرفته، پروژه های زیربنایی، بندر سازی، هتل سازی و مناطق گردشگری، بخش پولی و مالی و صنایع زیست محیطی و کاهنده مصرف انرژی است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود:همزمان با این همایش، دومین نمایشگاه سرمایه گذاری چین در خارج از کشور برگزار می شود که هدف از برگزاری این نمایشگاه کشف فرصتهای جدید و مناسب برای سرمایه گذاری چین در خارج از مرزهای این کشور از جمله بازارهای نو ظهوری مانند ایران است.



به گفته وی ،چین از جمله کشورهای سرمایه فرست به شمار می آید و دارای سومین اقتصاد بزرگ جهان که بر اساس گزارشات بانک جهانی، وضعیت اقتصادی چین مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور با ثبات توصیف شده ‌است.



وی بر حضور فعال صاحبان پروژه های ایرانی برای شرکت در این همایش اشاره کرد و افزود: کارآفرینان و صاحبان پروژه های سرمایه گذاری در این همایش به صورت رو در رو و با استفاده از مشاوره های حقوقی کارشناسان سازمان سرمایه گذاری با سرمایه گذاران خارجی در پانل های تخصصی به تبادل نظرخواهند پرداخت وطرح های خود را به سرمایه گذاران چینی معرفی خواهند کرد.



معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد با توجه به مزیت های اقتصادی ایران، تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار و شوق و اشتیاق بخش خصوصی برای حضور در محیط اقتصادی کشور، این همایش ها می تواند زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور را فراهم کند.