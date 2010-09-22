لبنانی ها در برابر توطئه های صهیونیستها و استکبار جبهه واحدی را تشکیل دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "غضنفر رکن آبادی" پس از دیدار با رهبران جبهه عمل اسلامی لبنان گفت: ایران از مستضعفان دنیا حمایت می کند و طرفدار حقوق بشر است.

وی تصریح کرد: صهیونیستها دشمن بشریت هستند و هیچ ارزشی برای انسانیت و گفتگوی میان تمدنها قایل نیستند.

سفیر ایران در لبنان با اشاره به وقایع اخیر این کشور تاکید کرد: همه لبنانی ها باید در برابر طرحهای رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی جبهه واحدی را تشکیل دهند.

از سوی دیگر"شیخ زهیرالجعید" هماهنگ کننده جبهه عمل اسلامی لبنان نیز گفت : تلاشهای مذبوحانه برای ایجاد دشمنی میان سنی و شیعه با شکست روبرو می شود.

وی افزود: شرایط منطقه هوشیاری در برابر خطرات رژیم صهیونیستی را که همواره در کمین امت اسلامی است، ایجاب می کند.

الجعید با اشاره به نقش ایران در منطقه گفت: ایران همواره در راستای نزدیکی میان کشورهای منطقه و حمایت از مسائل عربی و اسلامی حرکت کرده است و از مقاومت در لبنان و فلسطین و تمام منطقه حمایت می کند.