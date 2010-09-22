70 هزار دانش آموز کلاس اولی در فارس به مدرسه می روند

محمد حسین روزی طلب در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: از این تعداد دانش آموز اول ابتدایی، 20 هزار نفر مربوط به کلانشهر شیراز و مابقی در دیگر نقاط استان بوده اند.

وی با اعلام اینکه آمار ورودی کلاس اولی در سال تحصیلی افزایش یافته، بیان کرد: در بررسیهای اولیه این چنین به نظر می رسد که در مقطع اول ابتدایی با رشد نیم تا یک درصدی دانش آموز روبه رو بوده ایم.

به گزارش مهر، امروز در سراسر کشور جشن شکوفه ها در مدارس برگزار شد. فردا که مقارن با اول مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید است ارگانهای مرتبط برنامه ها و طرح های مختلفی را مناسب با روز بازگشایی مدارس اجرا خواهند کرد که یکی از مهمترین آنها در شیراز طرح هایی است که پلیس راهور استان فارس برای بازگشایی مدارس اجرا می کند.

در این طرح مدارسی که در حاشیه خیابانهای اصلی و تقاطع های پر خطر شیراز قرار دارند شناسایی شده و در مقابل هرکدام از آنها یک مامور راهنمایی و رانندگی حضور خواهد داشت تا مسائل رفت و آمد در خیابان را به دانش آموزان آموزش دهد و یا اینکه اگر دانش آموزی قصد عبور از عرض خیابان را داشته باشد پلیس به او کمک کند.