حامد آفاق که به دلیل آسیب دیدگی زانوی پای راست مسابقات قهرمانی جهان را از دست داد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مصدومیتم تا حد زیادی بهبود یافته ومیتوانم از هفته آینده تمریناتم را از سر بگیرم. البته پس از اینکه پزشکم تائیدیه این کار را بدهد.
وی ادامه داد: پس از مسابقات 2009 جام ملتهای آسیا در هیچ رویداد رسمی دیگری حضور نداشتهام. دلم برای مسابقات رسمی تنگ شده و به همین دلیل دوست ندارم تحت هیچ شرایطی و به هیچ قیمتی بازیهای آسیایی را از دست بدهم. در عین حال نسبت به حضور دراین میدان دلهره دارم و نگرانم.
فوروارد ملی پوش بسکتبال کشورمان خاطرنشان کرد: نگران این هستم که مبادا با آسیب دیدگی دیگری مواجه شوم که فرصت سفر به گوانگجو را هم از من بگیرد یا اینکه به پای آسیب دیدهام دوباره ضربه وارد شود. در هر صورت بنا به توصیه پزشکم باید در انجام تمرینات احتیاط زیادی داشته باشم.
آفاق ضمن بیان اینکه طی یکی دو ماه گذشته به دلیل آسیب دیدگی از انجام تمرینات تیمی دوره بوده است، گفت: تمرین سبک داشتم اما این خیلی متفاوت با تمریناتی است که به صورت گروهی انجام میشود. با این حال تلاش میکنم برای بازیهای آسیایی به آمادگی کامل برسم.
بازیکن تیم ملی بسکتبال کشورمان که حضور در بازیهای آسیایی 2006 دوحه والمپیک پکن را تجربه کرده است، در مورد عملکرد تیم ملی در گوانگجو اظهار داشت: نبود صمد نیکخواه بهرامی، حامد آفاق و ارسلان کاظمی کار را برای قهرمان شدن سختتر میکند نه اینکه غیر ممکن کند. با این شرایط میتوانیم به قهرمانی فکر کنیم اما این میطلبد که دیگر بازیکنان تلاش بیشتری داشته باشند.
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