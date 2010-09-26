حامد آفاق که به دلیل آسیب دیدگی زانوی پای راست مسابقات قهرمانی جهان را از دست داد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مصدومیتم تا حد زیادی بهبود یافته ومی‎توانم از هفته آینده تمریناتم را از سر بگیرم. البته پس از اینکه پزشکم تائیدیه این کار را بدهد.

وی ادامه داد: پس از مسابقات 2009 جام ملت‎های آسیا در هیچ رویداد رسمی دیگری حضور نداشته‎ام. دلم برای مسابقات رسمی تنگ شده و به همین دلیل دوست ندارم تحت هیچ شرایطی و به هیچ قیمتی بازی‎های آسیایی را از دست بدهم. در عین حال نسبت به حضور دراین میدان دلهره دارم و نگرانم.

فوروارد ملی پوش بسکتبال کشورمان خاطرنشان کرد: نگران این هستم که مبادا با آسیب دیدگی دیگری مواجه شوم که فرصت سفر به گوانگجو را هم از من بگیرد یا اینکه به پای آسیب دیده‌ام دوباره ضربه وارد شود. در هر صورت بنا به توصیه پزشکم باید در انجام تمرینات احتیاط زیادی داشته باشم.

آفاق ضمن بیان اینکه طی یکی دو ماه گذشته به دلیل آسیب دیدگی از انجام تمرینات تیمی دوره بوده است، گفت: تمرین سبک داشتم اما این خیلی متفاوت با تمریناتی است که به صورت گروهی انجام می‎شود. با این حال تلاش می‌کنم برای بازی‎های آسیایی به آمادگی کامل برسم.

بازیکن تیم ملی بسکتبال کشورمان که حضور در بازی‌های آسیایی 2006 دوحه والمپیک پکن را تجربه کرده است، در مورد عملکرد تیم ملی در گوانگجو اظهار داشت: نبود صمد نیکخواه بهرامی، حامد آفاق و ارسلان کاظمی کار را برای قهرمان شدن سخت‎تر می‎‌کند نه اینکه غیر ممکن کند. با این شرایط می‎توانیم به قهرمانی فکر کنیم اما این می‌طلبد که دیگر بازیکنان تلاش بیشتری داشته باشند.