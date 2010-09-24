عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد موفقیت ذوب آهن اصفهان در صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: این موفقیت بزرگ را به مسئولان، کادر فنی و بازیکنان ذوب آهن و جامعه فوتبال ایران تبریک می‌گویم و بسیار امیدوارم موفقیت‌‎های این تیم ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه تیم ذوب آهن با این نتیجه دل مردم ایران را شاد کرد، افزود: تیم ذوب آهن قابلیت و توانایی آن را دارد که در بازی آینده مقابل تیم الهلال هم به پیروزی دست یافته و در نهایت با قهرمانی در آسیا بار دیگر توانایی و قدرت تیم‌های باشگاهی ایران را در آسیا به اثبات برساند.

رئیس سازمان لیگ برتر خاطرنشان کرد: پیروزی مقابل تیم پوهانگ که قهرمان دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا بوده است، کار ساده ای نبود و این نتیجه بیانگر قدرت و توانایی بالای این تیم اصفهانی است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان فدراسیون فوتبال بطور کامل از این تیم حمایت خواهند کرد، اضافه کرد: برگزاری یک هفته زودتر دیدار تیم‌های ذوب آهن و راه آهن، هم بیانگر این مسئله است تا آنها فرصت لازم را پیدا کنند پیش از دیدار مرحله نیمه نهایی اردوی آماده سازی یا مسابقه تدارکاتی برگزار کنند.

عزیز محمدی در ادامه در مورد آخرین خبر در مورد سهمیه‌های ایران در دوره بعدی لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: همانطور که در نشست با علی سعیدلو گفتم، به امیدخدا سهمیه ایران همان 4 تیم باقی می‌مانند و فصل آینده هم فوتبال ایران چهار نماینده در لیگ قهرمانان آسیا دارد.

وی در مورد شروع بررسی وضعیت باشگاه‌های اظهار داشت: این بررسی تنها برای رسیدگی به تخلفات باشگاه‌ها در نقض سقف قراردادها مربوط نمی‌شود بلکه نمایندگان AFC ایراداتی را به مسائل مالی و حقوقی باشگاه‌ها گرفته اند که قرار است کارگروهی ویژه آن‌ها را بررسی کند.

رئیس سازمان لیگ برتر در پایان بار دیگر تاکید کرد با باشگاه‌ها، مربیان و بازیکنانی که سقف قراردادها را رعایت نکرده‌اند برخورد خواهد شد.