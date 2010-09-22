پیکر شهیدان حادثه انفجار بمب در مهاباد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مراسم تشییع پیکر 10 تن از زنان شهید حادثه بمب گذاری مهاباد به همراه پیکر پسر بچه شش ساله این حادثه با حضور پر شور مردم، استاندار آذربایجان غربی و مسئولان محلی از مقابل مسجد محمد رسوال الله تا گلزار شهدای شهرستان مهاباد تشییع شد.

مردم غیور و انقلابی شهرستان مهاباد در این مراسم با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ضد ولایت فقیه انزجار خود را از این اقدام تروریستی به گوش همه آزادگان و استقلال طلبان جهان رساندند.

صبح امروز با انفجار بمبی در فاصله 50 متری جایگاه مراسم سان و رژه نیروهای مسلح مهاباد 10 تن از بانوان این شهرستان به همراه یک پسر بچه شش اله شهید و بیش از 35 تن مجروح شدند.

پیکر تنی چند از زنان شهیده حادثه بمب گذاری مهاباد در گلزار شهدا به خاک سپرده شد و پیکر شهدای غبربومی نیز برای خاکسپاری به زادگاهشان منتقل می شود.