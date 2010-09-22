احساس مسوولیت رسانه های آمریکا درباره رژیم صهیونیستی سوال برانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک در مصاحبه با لاری کینگ مجری معروف شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا این مطلب را در پاسخ به این سوال که نتانیاهو اخیراً در خصوص ایران ابراز نگرانی کرده است، بیان کرد و افزود: نتانیاهو یک آدم کش حرفه ای است و همه دیکتاتورهای تاریخ همواره برای اینکه خود را در حاشیه قرار دهند، دیگران را متهم می کنند.

احمدی نژاد تصریح کرد: نتانیاهو بخاطر محاصره غزه و قتل عام زنان و کودکان بی گناه فلسطینی باید محاکمه شود و اینکه رسانه های آمریکایی نسبت به نگرانی های این فرد احساس مسئولیت می کنند، جای سوال دارد.

رئیس جمهور با اشاره به وجود چهل میلیون فقیر و چهار میلیون بی خانمان در آمریکا، این سوال را مطرح کرد که چرا پول و مالیات مردم آمریکا به رژیم صهیونیستی داده می شود تا به بهانه های مختلف به لبنان و فلسطین حمله کنند و مداوم ایران را مورد تهدید قرار دهند.

