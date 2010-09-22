تفکر مجموعه ذوب آهن قهرمانی در آسیاست/ پوهانگ به غرورش باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور ابراهیم‌زاده در کنفرانس مطبوعاتی پایان دیدار پوهانگ - ذوب آهن چندان ابراز خوشحالی نکرد و بخشی از زمان مصاحبه را به گلایه از کره‌ای‌ها پرداخت که به عقیده وی مغرور و از بالا به ذوب آهن نگاه می کردند.

این مربی موفق حرفهایش را با شکر خدا آغاز کرد و گفت: خدا را شاکرم که به آنچه هدف‌مان بود رسیدیم و توانستیم به قول‌مان عمل کنیم. روز گذشته گفتم که ما برگ جدیدی را ورق خواهیم زد و کاری می کنیم که قبلا انجام نشده است.

وی با تقدیر و تشکر از بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن خاطر نشان کرد: شناخت ما نسبت به حریف کامل بود و اتفاقا اشتباه نکرده بودیم. ما در نیمه اول اشتباه کردیم و آنها به گل رسیدند اما من باور داشتم که گل را جبران خواهیم کرد، همانطور که در جده بازی 2 برصفر باخته مقابل الاتحاد را با نتیجه تساوی عوض کردیم.

به گزارش سایت گل، ابراهیم‌زاده از لحظه‌ای که "سئول کی هیون" نتوانست دروازه خالی از دروازه بان تیم ذوب آهن را بازکند به عنوان لحظه کلیدی این بازی یاد کرد و گفت: وقتی سئول کی هیون که شهاب گردان را هم دریبل زده بود مغرورانه توپ را به بالای دروازه زد، مطمئن شدم صعود می کنیم. این لحظه کلیدی بازی ما و پوهانگ بود و ما بعد از آن توانستیم صاحب موقعیت بشویم و گل بزنیم.

وی در خصوص دلایل تعویض حسین ماهینی در دقایق پایانی بازی مقابل پوهانگ کره جنوبی گفت: شاید برای خیلی‌ها سئوال بود که چرا حسین ماهینی را به بازی آوردیم. آن لحظه من فکر کردم ماهینی که می تواند پرتاب‌های بلندی داشته باشد در گلزنی به ما کمک خواهد کرد. خوشحالم که در نهایت آنچه در ذهن پرورانده بودیم به هدف رسید و البته ما برای این هدف واقعا تلاش کردیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان یادآور شد: از همان ابتدای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا این باور را داشتیم که می توانیم کارهای بزرگ بکنیم. پتانسیل هر چیزی را تفکرات می سازد و تفکر مجموعه ما قهرمانی در آسیاست. ما امیدواریم که بعد از این کار بزرگ به آن هدف هم برسیم.

ابراهیم‌زاده در ادامه مدعی شد تیمش در دقایق پایانی دیدار با پوهانگ دست به تمارض نزده است و برای اثبات ادعای خود گفت: ما وقت کشی خودمان را روی زمین نیانداختیم. دو بار از این دفعات دروازه‌بان ما مصدوم شد و بار دیگر خطا روی بازیکن ما بود و من تعجب می کنم که چرا داور بازیکن ما را که خطا رویش اتفاق افتاده بود، جریمه کرد. این یک کارت غیرطبیعی بود. اگر کارهای ما به نظر کره‌ایها تمارض آمده باشد پس زمین خوردنهای بازیکنان پوهانگ در نیمه اول هم تمارض بود.

وی در خاتمه با بیان اینکه تیم پوهانگ به غرور خود باخت، تصریح کرد: من روزنامه‌های امروز کره جنوبی را دیدم. چیزی درباره ما ننوشته بودند. در تمرین دیروز ما هم هیچ خبرنگاری به ورزشگاه نیامده بود. به نظر من یک نگاه از بالا به پایین وجود داشت و من خوشحالم که حالا کره‌ای‌ها به ما و تیم ما احترام می گذارند.

دیدار تیم های فوتبال پوهانگ کره جنوبی و ذوب آهن اصفهان در مرحله یک چهام نهایی لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز چهارشنبه با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا نماینده کشورمان با پیروزی 3 بر 2 برابر حریف به مرحله نیمه نهایی صعود کند.